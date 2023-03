Chuva espanta turistas e gera prejuízos milionários em Bonito

Principal referência de ecoturismo no Estado, Bonito acumula prejuízos milionários. As recorrentes chuvas desde o dia 24 de fevereiro inviabilizaram passeios já contratados em diversas atrações da cidade.

Ao Correio do Estado, o prefeito do município, Josmail Rodrigues (PSB), explicou que pelo menos 15 atrativos turísticos estão fechados por tempo indeterminado. Para conter os danos que o temporal causou, a cidade decretou situação de emergência na tarde de ontem.

“Um levantamento preliminar aponta prejuízos de pelo menos R$ 350 mil em deques e passarelas no passeio do Parque das Cachoeiras. Outros empresários tiveram prejuízos acima de R$ 1 milhão, e com isso estou citando o prejuízo de apenas um passeio”, relatou Josmail.

Para se ter uma ideia do impacto das chuvas no principal destino turístico do Estado, levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) aponta que eram esperados 189,5 mm de chuva em janeiro e 140 mm em fevereiro, no entanto, o município registrou 234,5 mm de precipitação em janeiro e 495 mm em fevereiro deste ano.

Em apenas seis horas, as chuvas do dia 24 de fevereiro resultaram em volume de 173 mm na área urbana e deaté 180 mm em alguns pontos da área rural.

Rodrigues explicou ainda que o levantamento total dos prejuízos no setor turístico estão sendo elaborados pela Associação dos Atrativos Turísticos de Bonito e Região (Atratur). Após a finalização, o documento será enviado para o governo de Mato Grosso do Sul.

“O prejuízo é grande, e agora mesmo [ontem] está chovendo em Bonito, a previsão indica que entre quinta e sexta-feira teremos um acumulado entre 56 mm e 100 mm. Caso isso se concretize, teremos novos alagamentos”, disse o prefeito.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas intensas em Bonito pelo menos até segunda-feira.

IMPACTO

O Balneário Municipal de Bonito segue fechado para visitação, bem como os demais atrativos do Rio Formoso e boa parte dos que são banhados pelo Rio Mimoso. A régua instalada no município mostra que o Rio Formoso ainda está mais de 20 cm acima do nível normal.

Segundo a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, o nível normal do rio no local onde a régua está instalada é de 120 cm a 125 cm, mas até a manhã de ontem seguia em 148 cm. Para que o atrativo seja aberto, o nível deve ser de no máximo 130 cm.

“No mês de fevereiro, o balneário municipal esteve fechado 18 dos 28 dias do mês. Eu calculo que, se o tempo melhorar, em torno de 10 dias Bonito volta a operar normalmente. Mas estamos com uma média de 15 passeios interditados dos 36”, salientou o prefeito.

Com as chuvas acima do esperado, houve aumento do nível de diversos rios, especialmente os rios Miranda, Formoso, Mimoso e Anhumas e os córregos Restinga, Bonito e Saladeiro.

OCORRÊNCIAS

O Corpo de Bombeiros registrou, no dia 24 de fevereiro, seis ocorrências de alagamento e, no dia 25, mais cinco ocorrências na área urbana do município e na ponte do Córrego Anhumas, a cerca de 15 km da cidade.

A Guarda Municipal e a Secretaria de Assistência Social atenderam outras três ocorrências de alagamento em residências no dia 24 do mês passado.

Na área rural, a chuva provocou erosão em estradas vicinais, formação de dolinas, carreamento de sedimentos e assoreamento em diversos rios, o que resultou em danos nas pontes e interdições temporárias de estradas vicinais.

PASSEIOS COMPRADOS

O prefeito de Bonito esclareceu que os passeios já comprados pelos turistas poderão ser reagendados para outro dia ou serem ressarcidos, caso seja a opção dos visitantes.

Os turistas podem entrar em contato com as agências para que sejam disponibilizadas as opções de reagendamento ou estorno.

Em entrevista ao Correio do Estado no início desta semana, a secretária de Turismo de Bonito, Juliane Ferreira Salvadori, explicou que vários atrativos do município funcionam também no período de chuva, como grutas, flutuações e passeios de aventura.

“É algo que acontece há muitos anos já [as fortes chuvas], principalmente em época de verão, quando chove muito. Então, os passeios estão bem-adaptados e lidam bem com essa situação”, pontuou.

Ainda que as fortes chuvas tenham deixado alguns rios turvos, a representante da empresa Ecotur, Bella Schwind, afirmou que, sempre que possível, os passeios são adaptados em função das precipitações.

“Algumas atividades realizadas em nascentes [continuam funcionando], independentemente de clima, temperatura ou chuva, as águas permanecem cristalinas. Atividades que antes eram feitas em 2 km, o pessoal está fazendo em 800 m, pegando área mais cristalina do rio, e o restante fazem por trilha. Passeios de caverna não são afetados, pois são contemplativos”, disse Bella sobre as adaptações necessárias. (Colaborou Leo Ribeiro)

Saiba: Entre os atrativos que continuam abertos em Bonito estão as grutas do Lago Azul, São Miguel e Catedral. Também é possível visitar o abismo Anhumas, o Recanto do Peão, o Bio Park e o Buraco das Araras. O Balneário Praia da Figueira também permanece aberto.

Assine o Correio do Estado