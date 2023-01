Chuva forte e rápida causa transtornos em algumas regiões da Capital

Rua 14 de julho contou com alguns transtornos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A chuva forte e rápida foi suficiente para causar transtornos em várias regiões Campo Grande.

Foi em média 26 minutos de chuvas isoladas, até o momento foi registrado um acumulado de 26,7 milímetros na região da Chácara Cachoeira próximo ao Shopping.

Os ventos chegaram a 42 quilômetros por hora e em média foram 145 raios, os dados são do meteorologista Natálio Abrahão.

As chuvas em Campo Grande continuam e devem ultrapassar os 30 milímetros, de acordo com Natálio.

Na região central houve caso de carro levado pela enxurrada na rua 14 de Julho, pontos de alagamento na Avenida Nelly Martins, próximo a Via Park e também na Fernando Côrrea da Costa.

"Janeiro deve terminar com chuva, o sistema deve intensificar e haver mais chuvas, principalmente no fim de semana", disse Cleber Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Também foram registradas chuvas no interior, em Costa Rica 11,2 milímetros e em Chapadão do Sul foram 10,4 milímetros.

"As temperaturas também tendem a cair com a maior incidência de chuva no fim de semana, devido a maior nebulosidade, chegando a uma mínima de 19 ºC em média e máxima de 29 ºC", completou o meteorologista.

O calor e tempo instável devem marcar o fim de semana, iniciando o dia com sol, aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Também, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região centro-norte do Estado.

Em contraste, a região sul deverá ter tempo mais seco, com sol e variação de nebulosidade e altas temperaturas, podendo ultrapassar os 35°C.

Dados do Cemtec, apontam que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação da disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno. Juntamente a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai que favorece a formação de nuvens e chuvas.

