Chuvarada interdita MS-080 próximo a Rio Negro

Após o rompimento de uma represa em decorrência da chuva que atinge o município de Rio Negro, a MS-080 ficou interditada na manhã desta quarta-feira (4), deixando o trecho parado em decorrência de uma represa ter cedido.

A reportagem entrou em contato com o prefeito José Henrique, que deve decretar situação de emergência ainda hoje, após encerrar a vistoria em regiões onde pontes ficaram completamente alagadas e outras estão intransitáveis.

“Você que mora na zona rural faça o possível para não sair, principalmente quem mora em região de ponte, para não correr risco de vida”, alertou o prefeito nas redes sociais.

O chefe da Defesa Civil do município, Luiz Eduardo Lopes, informou, em conversa com a reportagem do Correio do Estado, que entre ontem e esta quarta-feira (4) Rio Negro registrou mais de 200 milímetros de chuva, com algumas regiões apresentando picos acima de 280 milímetros.

Sobre a situação da MS-080, o chefe da Defesa Civil explicou que, neste momento, o tráfego está fluindo por apenas um lado da pista.

Além do prefeito e do chefe da Defesa Civil, também participa da vistoria o secretário de Infraestrutura, Robisnei Oliveira, que percorre pontes em locais críticos devido ao volume da água.

Áreas isoladas

A ponte localizada na estrada do Balneário Novo, que dá acesso ao Assentamento Santa Rosa, está totalmente submersa devido ao nível atingido pelo rio Negro, deixando cerca de 30 famílias isoladas, com o acesso comprometido.

“Na região do Assentamento Santa Rosa, é a maior chuva da série histórica, com toda certeza. Não conseguimos visualizar a ponte devido ao nível da água, que subiu muito”, informou o chefe da Defesa Civil.

Em outro ponto, a Estrada da Boiadeira está intransitável. Segundo o prefeito, a força da água fez com que a cabeceira de uma ponte em estrada vicinal não resistisse e cedesse. Com a estrutura abalada, o local será interditado.

A ponte na região do Alcantilado, que possui estrutura de 25 metros de extensão e é utilizada por caminhões de grande porte que trafegam por fazendas da região, ficou totalmente submersa.

O prefeito José Henrique informou ainda que áreas como Serra Braba, Licor e Acampamento também foram afetadas, deixando aproximadamente 700 pessoas isoladas devido às condições das vias e pontes.

A estrada 419, que liga Aquidauana a Corixão, também foi impactada, com a Ponte do Rio Negrinho submersa. No momento, conforme autoridades do município, cerca de cinco pontes estão totalmente submersas.



