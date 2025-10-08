Avenida Mato Grosso vai ganhar nova ciclovia em dezembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande, vai ganhar uma ciclovia nova.

Será 1,33 quilômetro de pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira e promete interligar à ciclovia da Nelly Martins, no Chácara Cachoeira.

Ao Correio do Estado, a Prefeitura da Capital afirmou que a previsão de conclusão da obra é 30 de dezembro de 2025. A construtora responsável é a PLAENGE.

Com isso, Campo Grande chega a 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada), em 79 bairros e 7 regiões.

Ciclovia em pavimentação na avenida Mato Grosso. Foto: Marcelo Victor

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.

Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.

A calçada compartilhada é um espaço que permite a circulação simultânea de pedestres, cadeirantes e ciclistas sobre a calçada ou canteiro central.

As ciclovias interligam diversos bairros e todas as regiões de Campo Grande entre si, além de cruzarem as avenidas mais importantes da Capital.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

Afonso Pena

Duque de Caxias

Lúdio Martins Coelho

Nasri Siufi

Fábio Zahran

Costa e Silva

Cônsul Assaf Trad

Avenida Noroeste - Orla Morena

Nelly Martins (Via Park)

Rua Petrópolis

Cafezais

José Barbosa Rodrigues

Dom Antônio Barbosa

Gury Marques

Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)

Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo

BR 262 – indo para o Indubrasil

Amaro Castro Lima

Rádio Maia

Rua da Divisão

Rua Graça Aranha

Avenida Rita Vieira

Rua Vitor Meireles

Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)

Wilson Paes de Barros

Avenida Mato Grosso

Algumas ciclovias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal.

SAÚDE

Andar de bicicleta tem vários benefícios: faz bem para a mente, saúde e corpo. A prática estimula e melhora a circulação sanguínea, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. Confira mais benefícios:

Aumenta a disposição: pessoas ficam mais animadas e 'ligadas no 220' quando pedalam

Emagrece: o ciclismo queima calorias e acelera o metabolismo

Define o corpo: pedalar exige força dos músculos e desenvolve quadríceps, músculos das coxas e os glúteos

Proporciona bem-estar: pedalar faz com que o organismo libere hormônios que causam sensação de prazer, como endorfinas e serotoninas

Aumenta o fôlego: o ciclismo reforça os pulmões, pois, quando a pessoa pedala, precisa de mais oxigênio e acaba exercitando mais a respiração

Previne a diabetes: andar de bike regularmente ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

Reduz o colesterol: pedalar queima e elimina o colesterol ruim (LDL) do organismo

Controla a pressão arterial: o processo de contração e relaxamento de veias e artérias fica mais rápido durante o pedal, o que ajuda a baixar a pressão arterial

* os equipamentos de segurança indispensáveis para ciclistas são: capacete, luva, óculos e lanterna.