Avenida Mato Grosso vai ganhar nova ciclovia em dezembro

Avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande, vai ganhar uma ciclovia nova.
Será 1,33 quilômetro de pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira e promete interligar à ciclovia da Nelly Martins, no Chácara Cachoeira.
Ao Correio do Estado, a Prefeitura da Capital afirmou que a previsão de conclusão da obra é 30 de dezembro de 2025. A construtora responsável é a PLAENGE.
Com isso, Campo Grande chega a 129 quilômetros de malha cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada), em 79 bairros e 7 regiões.
Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Camisão, ambas a 129 quilômetros uma da outra.
Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.
A calçada compartilhada é um espaço que permite a circulação simultânea de pedestres, cadeirantes e ciclistas sobre a calçada ou canteiro central.
As ciclovias interligam diversos bairros e todas as regiões de Campo Grande entre si, além de cruzarem as avenidas mais importantes da Capital.
Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:
- Afonso Pena
- Duque de Caxias
- Lúdio Martins Coelho
- Nasri Siufi
- Fábio Zahran
- Costa e Silva
- Cônsul Assaf Trad
- Avenida Noroeste - Orla Morena
- Nelly Martins (Via Park)
- Rua Petrópolis
- Cafezais
- José Barbosa Rodrigues
- Dom Antônio Barbosa
- Gury Marques
- Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
- Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
- BR 262 – indo para o Indubrasil
- Amaro Castro Lima
- Rádio Maia
- Rua da Divisão
- Rua Graça Aranha
- Avenida Rita Vieira
- Rua Vitor Meireles
- Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
- Wilson Paes de Barros
- Avenida Mato Grosso
Algumas ciclovias deixam a desejar e precisam de reparos em alguns pontos. Os principais problemas são falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento de asfalto, buracos e matagal.
SAÚDE
Andar de bicicleta tem vários benefícios: faz bem para a mente, saúde e corpo. A prática estimula e melhora a circulação sanguínea, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. Confira mais benefícios:
- Aumenta a disposição: pessoas ficam mais animadas e 'ligadas no 220' quando pedalam
- Emagrece: o ciclismo queima calorias e acelera o metabolismo
- Define o corpo: pedalar exige força dos músculos e desenvolve quadríceps, músculos das coxas e os glúteos
- Proporciona bem-estar: pedalar faz com que o organismo libere hormônios que causam sensação de prazer, como endorfinas e serotoninas
- Aumenta o fôlego: o ciclismo reforça os pulmões, pois, quando a pessoa pedala, precisa de mais oxigênio e acaba exercitando mais a respiração
- Previne a diabetes: andar de bike regularmente ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue
- Reduz o colesterol: pedalar queima e elimina o colesterol ruim (LDL) do organismo
- Controla a pressão arterial: o processo de contração e relaxamento de veias e artérias fica mais rápido durante o pedal, o que ajuda a baixar a pressão arterial
* os equipamentos de segurança indispensáveis para ciclistas são: capacete, luva, óculos e lanterna.