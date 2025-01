Com 2,4 mil trabalhadores, Arauco antecipa obras de megafábrica

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Exatos sete meses depois da largada oficial dos trabalhos, cerca de 2,4 mil pessoas estão atuando na terraplanagem do terreno onde será erguida a fábrica de celulose da Arauco, em Inocência. O número é 33% maior que os 1,8 mil anunciados inicialmente e por conta disso o início das atividades de instalação da fábrica propriamente ditas devem começar ainda no primeiro semestre deste ano, sendo que a previsão inicial era a partir da segunda metade do ano.

“Durante as obras, o número de empregos poderá chegar a 14 mil, sendo este um contingente de trabalhadores que não atuarão na região ao mesmo tempo, já que as equipes especializadas trabalham em etapas distintas”, explicou a assessoria da multinacional ao informar que atualmente já estão trabalhando cerca de 2,4 mil pessoas no local.

E, com o ritmo acelerado dos trabalhos, cresce a expectativa de que o cronograma seja cumprido e a indústria entre em operação ainda em 2027. A previsão inicial, anunciada em maio do ano passado, era ativar a fábrica somente em 2028.

Porém, no final de setembro do ano passado o conselho administrativo da empresa chilena anunciou aumento de 53% nos investimentos iniciais e, com isso, a capacidade de produção anual será 40% acima da previsão inicial, passado de 2,5 milhões de toneladas para 3,5 milhões de toneladas de fibra de eucalipto por ano.

Conforme o anúncio inicial, os investimentos seriam de US$ 3 bilhões na primeira etapa. Porém, de acordo com o anúncio de setembro, serão US$ 4,6 bilhões no projeto Sucuriú, que está sendo erguido às margens do rio com o mesmo nome, a 50 quilômetros da área urbana de Inocência.

E, além do anúncio relativo ao aumento dos investimentos e da capacidade de produção, a empresa também antecipou a data para conclusão do projeto. Inicialmente, a previsão era entrar em operação até o fim do primeiro trimestre de 2028. Agora, a promessa é ativar a fábrica ainda em 2027.

SEM DUPLICAÇÃO

Mas, com o anúncio de ampliação dos investimentos na primeira etapa, a Arauco abandonou o projeto de duplicar a capacidade de produção em uma segunda etapa.

Em maio, quando da entrega da licença de instalação, Carlos Altimiras, Diretor Presidente da Arauco do Brasil, previu que assim que a primeira fase entrasse em operação (2,5 milhões de toneladas por ano) já seriam iniciados os investimentos para elevar a capacidade para 5 milhões de toneladas.

Agora, conforme a previsão mais recente, os investimentos ficarão restritos aos U$ 4,6 bilhões, com os quais será possível construir a maior fábrica de celulose em linha única do mundo.

As atividades de terraplanagem estão sendo conduzidas pelo consórcio formado pelas empresas MLC Infra Construção e Construtora Aterpa. A parte industrial, por sua vez, ficará a cargo da finlandesa Valmet , responsável por entregar cerca de 50% do projeto industrial.

Além de produzir celulose, a unidade da Arauco vai gerar mais de 400 megawatts (MW) de energia, dos quais 200 MW serão destinados a consumo interno. O restante será comercializado e será suficiente para abastecer uma cidade com mais de 800 mil habitantes.

A fábrica ficará a 50 quilômetros da área urbana de Inocência e a previsão é de que a maior parte dos trabalhadores dos trabalhadores está ficando em alojamentos no meio do caminho, a cerca de 10 quilômetros da cidade e a 40 quilômetros do canteiro de obras.

Depois da ativação, porém, todos os funcionários terão de residir na cidade, conforme legislação municipal aprovada antes do início dos trabalhos de terraplanagem.

Florestas

Além dos trabalhadores que atuam na preparação do terreno, a empresa já está gerando em torno de mil empregos na regiãocom as nas atividades de plantio de eucaliptos, segundo o diretor nacional da Arauco, Carlos Altimiras.

Cerca de 270 mil hectares de eucalipto já estão sendo cultivados e ainda serão necessários outros 130 mil para atender à demanda da fábrica.

Em média, o ciclo de crescimento até o corte dos eucaliptos se estende ao longo de sete anos e justamente por isso os plantios começaram ainda em 2021, bem antes da concessão de qualquer licença ambiental ou da aprovação feita nesta semana pela cúpula da empresa.

Todas estas terras estão sendo contratadas por meio de contratos de usufruto, a maioria por 16 anos, com possibilidade de renovação por mais 14 anos. Em média, a chilena paga R$ 100,00 por hectare a cada mês. Estes acordos são uma forma de driblar a legislação brasileira, que veta a compra e o arrendamentos de grandes volumes de terras por estrangeiros.

VALE DA CELULOSE

Atualmente existem três fábricas de celulose em atividade em Mato Grosso do Sul. A primeira, da Suzano, opera desde 2009 em Três Lagoas. A segunda, a Eldorado, do grupo J&F, na mesma cidade, funciona desde 2012. A terceira é a da Suzano de Ribas do Rio Pardo.

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell.