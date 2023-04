Com 400 novos registros de armas em MS, Capital terá Dia do CAC

A Prefeitura de Campo Grande instituiu, nesta quinta-feira, o Dia do CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), que passará a ser celebrado todo dia 23 de outubro. Nos três primeiros meses deste ano, Mato Grosso do Sul teve 400 novos registros de armas de fogo e 315 portes de armas expedidos, segundo dados da Polícia Federal.

De acordo com o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) da Polícia Federal, neste ano, foram registradas 400 armas no Estado, sendo 279 para cidadãos comuns e 121 para servidores, com porte por prerrogativa de função. Do total, 197 dos registros foram feitos em janeiro, 54 em fevereiro e 149 em março.

Além desses, o Estado concedeu 315 permissões para porte e armas, em que 18 foram aprovadas em janeiro, 15 em fevereiro e 282 em março deste ano. As permissões variam entre casos de defesa pessoal e motivo funcional.

Em maio de 2022, o então governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), sancionou lei que autoriza porte de armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores. O projeto de lei foi criado por dois deputados estaduais, João Henrique Catan e Coronel David, ambos do Partido Liberal (PL).

De acordo com dados do Exército Brasileiro, em 2022, houve um aumento no número de armas que foram registradas por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores em Mato Grosso do Sul.

Até o último ano, o Estado contabilizava uma arma de fogo registrada para cada 115 habitantes, ou seja, 24,6 mil armas para aproximadamente 2,8 milhões de moradores.

Entre os anos de 2019 e 2022, mais de 56 mil armas foram registradas por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores (CACs) em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.

DIA DO CAC

Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Campo Grande sancionou a Lei de nº 7.037, que estabelece o dia 23 de outubro como o Dia do CAC. O Legislativo aprovou a lei em março deste ano e não foi preciso sanção da prefeitura.

O projeto foi apresentado pelo vereador Tiago Vargas, que foi aprovado pela Câmara Municipal com apenas cinco votos contrários.

No momento, o vereador chegou a comentar que caçadores, atiradores e colecionadores utilizam somente armas legalmente adquiridas e devidamente registradas no sistema vinculado ao Exército Brasileiro, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma).

REPASSE DE ARMAS

Em outubro de 2022, a Polícia Federal prendeu o pedreiro Narciso Chamorro, 32 anos, em Campo Grande.

No flagrante, a Polícia Federal apreendeu o carro de Narciso Chamorro e, em sua casa, encontraram três pistolas calibre 9 milímetros da marca Glock, todas da Geração 4, sendo duas delas equipadas com "kit rajada" (uma delas com a numeração raspada), e seis carregadores de pistola Glock.

O investigado, que tinha registro para adquirir armas legalmente por meio de CACs, foi preso preventivamente por ser flagrado com equipamentos armamentícios.

As armas, segundo investigação da PF, à qual o Correio do Estado teve acesso, eram repassadas para quadrilhas especializadas em crimes de grande potencial ofensivo, como roubo a bancos e também para a prática do chamado domínio de cidades, conhecido como "novo cangaço".

Também foram apreendidos quatro fuzis da marca Imbel, modelo IA2, dos quais três tinham número de série e um estava com a numeração raspada.

Na época, a prisão de Chamorro desencadeou um inquérito da PF em MS, que tinha como objetivo desarticular um esquema de transferência de armas adquiridas legalmente por meio de CACs para o crime organizado.