Com chuvas intensas, cidades ribeirinhas ficam em alerta

Com precipitação de 113 mm, moradores de Porto Murtinho ficaram em alerta por causa do nível do rio - Reprodução Redes Sociais

As chuvas intensas da última semana em Mato Grosso do Sul refletiram no nível dos rios nas cidades ribeirinhas. Em Coxim, o Rio Taquari apresentou no boletim mais recente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), de sexta-feira, situação de alerta, com seu nível chegando a 428 cm.

Em apenas dois dias, o nível do Rio Aquidauana saltou de 249 cm para 353 cm, na sexta-feira. Em Miranda, com a tendência de alta, o nível do rio está em 458 cm.

Na cidade de Porto Murtinho, os temporais de 113 mm deixaram os moradores em estado de alerta na última semana. Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que as fortes chuvas causaram diversos transtornos no município, com registro de alagamento em diversos pontos da cidade.

De acordo com Abrahão, para este mês, os modelos meteorológicos indicam que as chuvas continuarão em todo o Estado: “Será um mês muito chuvoso e, provavelmente, teremos o registro de mais enchentes”.

Na sexta-feira, ainda de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, Ponta Porã registrou um acumulado de 32,6 mm; em Bataguassu, foram 60,2 mm.

Em Dourados, choveu 29 mm no dia 3. Bonito registrou precipitação de 22 mm, e, mais próximo da Capital, Sidrolândia teve um acumulado de 26,2 mm na sexta-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas para todo o Estado, com volumes previstos entre 30 mm/h e 60 mm/h ou entre 50 mm e 100 mm e ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h nesta segunda-feira.

PREVISÃO

De acordo com o meteorologista do Inmet, Cleber Souza, a tendência de chuvas diárias deve permanecer durante todo este mês no Estado.

“Teremos pelo menos nos próximos cinco dias a prevalência de muitas nuvens carregadas, com possibilidade de trovoadas isoladas”, destacou Souza.

Para hoje, é esperado para Campo Grande temperaturas entre 21ºC e 28ºC, com céu com muitas nuvens e possibilidade de trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. A tendência para amanhã permanece a mesma na Capital, céu nublado e pancadas de chuvas isoladas.

Já na região norte de Mato Grosso do Sul, espera-se temperaturas entre 22ºC e 33°C para o resto da semana.

Na cidade de Chapadão do Sul, esta segunda-feira será marcada por temperaturas entre 22ºC e 30ºC. Para amanhã, a previsão do Inmet indica temperaturas entre 21ºC e 32ºC.

Em Dourados, a mínima de hoje será de 22ºC, e a máxima, de 33ºC. Amanhã, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 31ºC.

Na região pantaneira, Corumbá terá hoje ao longo do dia temperatura entre 23ºC e 35ºC. Conforme o Inmet, há possibilidade de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no município. Para esta terça-feira, estão previstas temperaturas entre 22ºC e 34ºC.

Na região sul do Estado, os termômetros em Ponta Porã hoje devem variar entre 21ºC e 32ºC. O céu permanece nublado no município, que amanhã também deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

