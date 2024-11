Com início de operação, quantidade de lixo descartado incorretamente diminui

PREFEITO DE IVINHEMA

Juiz aceitou denúncia do MPE dizendo que ele usou recursos públicos para promoção pessoal. Maior parte do dinheiro seria destinado a vítimas das cheias do RS

Com seu jet ski, em maio deste ano Juliano Ferro foi a Porto Alegre auxiliar no resgate de vitimas das cheias

Por supostamente ter feito promoção pessoal em festas populares que consumiram mais de R$ 3 milhões de recursos públicos da prefeitura de Ivinhema, o prefeito Juliano Ferrro, que se autodenomina o “mais louco do Brasil”, corre o risco de ser punido ao pagamento de R$ 931 mil aos cofres municipais e a vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A denúncia do Ministério Público apontando que o prefeito utilizava shows e outros eventos públicos para sua promoção pessoal foi entregue à Justiça em julho deste ano. Agora, o Judiciário aceitou a acusação e deu prazo para que o prefeito apresente sua defesa.

A promotoria pede que o juiz condene o prefeito ao pagamento, por danos morais, de R$ 307 mil para os cofres da prefeitura, o que equivale a 10% daquilo que foi gasto. Além disso, pede que ele seja multado ao pagamento de 24 vezes o valor de seu salário, que é de R$ 26 mil, totalizando R$ 624 mil (em 2025 o salário sobe para R$ 35 mil).

Se o juiz acatar o pedido do MPE, o dinheiro desta multa seria destinado à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para auxiliar famílias atingidas pelas cheias no final de abril e maio deste ano.

Curiosamente, durante a cheia, o prefeito Juliano Ferro, com seu jet ski, ficou cerca de uma semana na região de Porto Alegre auxiliando no resgate de pessoas e animais no meio das áreas alagadas.

Ele acompanhou um grupo de pilotos de motos aquáticas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo que se juntou para auxiliar nos resgates. Naquele período, conquistou milhares de seguidores nas redes sociais.

De acordo com a denúncia oferecida pelo promotor Daniel do Nascimento Britto , “é certo que a presença do gestor quando da realização de eventos festivos é algo tradicional e aceitável, inclusive com acesso ao palco para breve discurso e cumprimento aos presentes”.

Mas, de acordo com o promotor, “no caso em debate, a presença do Requerido no palco durante os eventos festivos não se limitou ao curto discurso e tradicional cumprimento aos presentes, na verdade descambou para evidente e irrefutável promoção pessoal, violando os mais corriqueiros princípios que regem a administração pública, algo inaceitável que exige a responsabilização do gestor por prática de ato de improbidade administrativa”, escreveu o promotor na denúncia.

“No auge de sua “apresentação”, o Requerido (o prefeito) chegou a ingressar na arena em um veículo fazendo cavalinhos de pau, e, na sequência, vestido como peão, montou um touro para delírio do público presente”.

Em seu relatório ele cita seis eventos, os quais consumiram exatos R$ 3.070.224,85 dos cofres municipais. Além disso, lembra o promotor, houve gastos de dinheiro do governo estadual e que não foram contabilizados.

Além disso, lembra que para a festa do peão de 2024, que por exigência dele foi remarcada de abril (período pré-eleitoral) para novembro (8, 9 e 10), estavam privistos desembolsos de outros R$ 1,47 milhão dos cofres municipais.

A queda de braço entre a promotoria e o prefeito youtuber (só no Instagran ele tem quase 770 mil seguidores) existe desde o começo do ano e o principal argumento de defesa do prefeito é que os gastos públicos são feitos exatamente para aquecer a economia local e que por conta dos eventos todo o comércio e o setor de serviços da cidade acaba sendo beneficiado.

Na denúncia, o promotor destaca que até as redes sociais do prefeito são “turbinadas” com dinheiro público. “Além de se autopromover, o Requerido ainda promoveu a divulgação de sua marca “Barracão Assombrado” ao público presente e seus milhares de seguidores das redes sociais, tudo às expensas do erário público”.

Ma, apesar de ter sido denunciado à Justiça e apesar do adiamento da festa do peão, o tucano Juliano Ferro foi reeleito com facilidade para seu segundo mandato em Ivinhema, obtendo pouco mais de 81% dos votos, tornando-se o prefeito mais bem votado da história do município.

INTIMIDADE COM ARTISTAS

Além de pedir a restituição de R$ 307 mil e de exigir que “o mais louco do Brasil” deixe de ser “animador de eventos”, o MPE destaca a intimidade com determinados artistas, que sempre são contratados sem licitação.

Na segunda Festa do Peão, em novembro de 2022, foram gastos R$ 550 somente com artistas, conforme a denúncia. Um dos prediletos do prefeito, segundo o promotor, é Luan Pereira, que faturou R$ 125 mil na Festa da Mandioca, em julho de 2023.

“Luan Pereira é “garoto propaganda” de rifas promovidas pelo Requerido através da empresa S. Da Silva Ferro e Donato LTDA, nome fantasia “Barracão Assombrado” que está registrada em nome de sua esposa, Samara da Silva Ferro e Donato”, escreve o promotor.

Com relação a Luan Pereira, denuncia o promotor, a “proximidade é tamanha que frequentemente o cantor é visto em momentos de lazer na residência do gestor, bem como na casa de veraneio no Município de Rosana/SP. Recentemente o cantor Luan Pereira passou a participar como garoto propaganda da "rifa" realizada pelo Prefeito Juliano Ferro de uma camionete Silverado, além disso, em vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor afirma ter sido presenteado pelo prefeito Juliano Ferro com um veículo JEE”, cita o promotor no documento que fundamenta a denúncia.