Com intervalo de um dia, duas ossadas humanas são encontradas em terrenos abandonados

A primeira ossada foi encontrada totalmente carbonizada. No segundo caso, um crânio foi localizado por um agente de saúde.

Karina Varjão

15/04/2026 - 16h30
Duas ossadas humanas foram encontradas entre a última terça-feira (14) e a manhã desta quarta-feira (15) em Campo Grande. 

A primeira foi localizada por um morador da Vila Bordon, que acionou a Polícia Civil. A testemunha teria entrado em uma área de mata para colher madeira quando encontrou a ossada.

A perícia confirmou que se tratava de uma ossada humana, mas a vítima não foi localizada porque os restos estavam carbonizados. 

Assim, o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, e como homicídio qualificado por traição ou emboscada. O caso foi encaminhado para a DEPAC-CEPOL.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada e os ossos foram encaminhados para exame necroscópico. Devido ao estado carbonizado, a análise preliminar e determinação da causa da morte foi prejudicada. 

A segunda ossada foi encontrada em um terreno baldio na região da Mata do Jacinto por um agente de saúde que fazia a varredura do local. Ele localizou um crânio humano que já havia sido localizado por moradores no dia anterior.  

A Polícia Civil registrou a ocorrência como "achado de cadáver". O crânio foi encaminhado para perícia para uma possível identificação da vítima. 

A suspeita é que a ossada tenha apenas sido deixada no terreno, já que não foram encontrados indícios de crime no local.

O boletim de ocorrência foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil. 

Energia solar: proposta que exige mais clareza nas faturas de luz avança na CCJ

Entre os dados que deverão constar estão a quantidade de energia injetada na rede, o volume consumido, o saldo e os créditos disponíveis

15/04/2026 15h00

Foto: Luciana Nassar / Alems

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei 186/2024, que prevê maior transparência nas faturas de energia elétrica para consumidores com microgeração ou minigeração de energia solar. A proposta segue agora para análise e votação. 

De autoria dos deputados Paulo Duarte (PSDB) e Gerson Claro (PP), e com relatoria de Caravina (PSDB), o projeto estabelece a obrigatoriedade de informações detalhadas nas contas de luz. Entre os dados que deverão constar estão a quantidade de energia injetada na rede, o volume consumido, o saldo e os créditos disponíveis.

A medida busca garantir que consumidores que utilizam sistemas fotovoltaicos tenham acesso claro às informações sobre a compensação de energia, o que permite melhor compreensão dos valores cobrados e dos créditos acumulados.

Na justificativa, os autores destacam o crescimento da adesão à energia solar no país e em Mato Grosso do Sul como alternativa para reduzir custos. Apesar da expansão, apontam que a regulamentação das pequenas usinas ainda apresenta limitações, o que dificulta o entendimento das faturas por parte dos consumidores.

Condolências

Ministério dos Povos Indígenas lamenta morte de sobrinha de ministro

Luna Mayara Eloy Terena sofreu uma parada cardiorrespiratória após passar mal na escola

15/04/2026 14h15

Luna Eloy Terena

A sobrinha do ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, morreu aos 9 anos após passar mal na escola, em Brasília, na segunda-feira (13). Luna Mayara Eloy Terena chegou a ser atendida em uma unidade de saúde, mas sofreu uma parada cardíaca pouco depois e não resistiu.

O velório ocorreu nesta quarta-feira (15), na aldeia Imbirussú, em Aquidauana, sepultamento realizado no cemitério da aldeia Pegue, terra ancestral da família. Luna Mayara é filha das grandes lideranças do povo Terena, Leosmar Terena e Simone Eloy Terena.

Segundo informações, a criança passou mal enquanto estava na escola e foi levada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Em seguida, voltou a apresentar sintomas, precisou retornar ao local e sofreu uma parada cardíaca.

Em nota oficial, o Ministério dos Povos Indígenas manifestou pesar pela morte da menina:

"O Ministério dos Povos Indígenas manifesta seu profundo pesar pela partida da pequena Luna Mayara Eloy Terena, que ancestralizou nesta segunda-feira (13). Sua partida tão precoce deixa um vazio irreparável em todas e todos que conviveram com ela, e toda a comunidade da Aldeia Cachoeirinha e da terra indígena Taunay Ipegue em luto. Neste difícil momento, prestamos nossa solidariedade a toda família e amigos de Luna, em especial seus pais, Leosmar Terena e Simone Eloy Terena; e seu tio, Ministro Eloy Terena. Desejamos muita força e resiliência para enfrentar esta grande perda."

Sem esclarecimentos, a causa da morte segue sob investigação. 

