Com intervalo de um dia, duas ossadas humanas são encontradas em terrenos abandonados

Duas ossadas humanas foram encontradas entre a última terça-feira (14) e a manhã desta quarta-feira (15) em Campo Grande.
A primeira foi localizada por um morador da Vila Bordon, que acionou a Polícia Civil. A testemunha teria entrado em uma área de mata para colher madeira quando encontrou a ossada.
A perícia confirmou que se tratava de uma ossada humana, mas a vítima não foi localizada porque os restos estavam carbonizados.
Assim, o caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, e como homicídio qualificado por traição ou emboscada. O caso foi encaminhado para a DEPAC-CEPOL.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada e os ossos foram encaminhados para exame necroscópico. Devido ao estado carbonizado, a análise preliminar e determinação da causa da morte foi prejudicada.
A segunda ossada foi encontrada em um terreno baldio na região da Mata do Jacinto por um agente de saúde que fazia a varredura do local. Ele localizou um crânio humano que já havia sido localizado por moradores no dia anterior.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como "achado de cadáver". O crânio foi encaminhado para perícia para uma possível identificação da vítima.
A suspeita é que a ossada tenha apenas sido deixada no terreno, já que não foram encontrados indícios de crime no local.
O boletim de ocorrência foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.