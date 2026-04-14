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Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

14/04/2026 - 20h03
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2996 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 14 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 45,2 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2996 são:

  • 49 - 52 - 38 - 09 - 27 - 07

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2997

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 16 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2997. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3661, terça-feira (14/04)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/04/2026 20h09

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3661 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 14 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Os números da Lotofácil 3661 são:

  • 07 - 19 - 15 - 23 - 14 - 03 - 05 - 08 - 02 - 06 - 10 - 24 - 04 - 12 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3662

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de abril a partir das 20 horas, pelo concurso 3662. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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Reviravolta

Decisão sobre aumento da tarifa da Energisa MS fica para o fim de abril

Após aprovação pela maioria dos integrantes da agência pela manhã, presidente da Aneel, em situação inédita, pediu destaque e decisão sobre nova tarifa tem segundo adiamento

14/04/2026 17h21

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Agência da Energisa MS em Campo Grande

Agência da Energisa MS em Campo Grande Gerson Oliveira

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O processo de reajuste tarifário da área da Energisa MS, que tramita na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), teve uma reviravolta na tarde desta terça-feira (14).

Depois de o reajuste de 12,11% proposto pela área técnica da agência ter sido aprovado pela maioria dos diretores, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa Neto, pediu destaque e, com isso, suspendeu — ao menos temporariamente — a homologação da nova tarifa de energia elétrica para os clientes da Energisa MS nos 74 municípios de Mato Grosso do Sul atendidos pela concessionária.

O percentual em discussão é mais de três vezes superior à inflação do ano passado, que ficou em 3,8%.

Em uma situação inédita, mesmo sem votos divergentes dentro da agência para a definição da tarifa, o diretor-geral decidiu pedir destaque. Com isso, o aumento na conta de luz para os clientes da Energisa MS só será apreciado novamente no fim de abril, no dia 22.

A expectativa, até o fim da manhã, era de que o aumento passasse a valer já a partir desta quarta-feira (15).

A proposta da área técnica da Aneel prevê um reajuste médio de 12,11% na conta de luz dos 1,15 milhão de consumidores. Para a faixa residencial, o aumento seria de 11,75%. Já para empresas, os índices seriam de 12,39% para alta tensão e 11,98% para baixa tensão.

A vigência do reajuste vem sendo adiada desde o início do mês. No dia 7 de abril, a reunião que definiria o índice foi remarcada para esta terça-feira (14). De lá para cá, a agência conseguiu reduzir em meio ponto percentual a proposta inicial.

Agora, com a decisão do diretor-geral da Aneel, a definição sobre a efetivação do aumento na conta de luz para a maioria dos consumidores de Mato Grosso do Sul fica para a reunião do próximo dia 22.

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