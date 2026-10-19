Com jeans reciclado, Campo Grande começa a preparar decoração de Natal

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A decoração de Natal de Campo Grande começa a ganhar forma com o reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Desde agosto, o Fundo de Apoio à Comunidade (Fac) produz e restaura enfeites para as festividades de 2026, usando tecidos como jeans e recuperando peças de anos anteriores.

O trabalho reúne quatro voluntárias e duas funcionárias, responsáveis pela confecção dos enfeites. A proposta é dar nova utilidade a materiais que poderiam ir para o lixo e renovar parte da decoração sem descartar peças que ainda podem ser aproveitadas.

Embora a produção de artesanato no Fac tenha começado em junho, a preparação específica para o Natal teve início em agosto. Neste ano, o jeans está entre os materiais mais recebidos e se tornou uma das principais matérias-primas da oficina.

Além de criar novos enfeites, a equipe trabalha na recuperação de peças utilizadas em edições anteriores. O processo permite renovar a aparência da decoração e ampliar o aproveitamento dos materiais disponíveis.

Para a presidente do Fac, Adir Diniz, a preparação antecipada permite cuidar dos detalhes e valorizar o trabalho coletivo. Segundo ela, cada peça reúne criatividade e reaproveitamento, com o objetivo de contribuir para a decoração natalina da Capital.

Entre as participantes está Eliane Pires Sanches, que há cerca de um mês trabalha na confecção dos enfeites. Ela aplica conhecimentos adquiridos em cursos de artesanato e afirma que a atividade também é uma forma de aliviar o estresse e contribuir para a alegria de outras pessoas.“Eu venho para me desestressar, para ser feliz e deixar as pessoas mais felizes ainda. Coloco meu coração aqui”, conta.

A colaboradora Ivonete Duarte também destaca o envolvimento da equipe e a satisfação de ver as peças prontas na decoração da cidade. Segundo ela, a chegada de grandes quantidades de jeans abriu espaço para novas criações, enquanto a restauração permite aproveitar enfeites já existentes.

A iniciativa integra o trabalho de artesanato sustentável desenvolvido pelo FAC, que também promove oficinas de reaproveitamento de materiais e economia criativa. Em julho, o órgão informou que cerca de 1.600 moradores de Campo Grande já haviam sido capacitados em cursos e oficinas voltados ao reaproveitamento de resíduos e à geração de renda.

A data de inauguração da decoração natalina de 2026 e os locais que receberão os enfeites ainda não foram informados.