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Com jeans reciclado, Campo Grande começa a preparar decoração de Natal

Peças antigas também são restauradas para a decoração de fim de ano

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

19/10/2026 - 17h25
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A decoração de Natal de Campo Grande começa a ganhar forma com o reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Desde agosto, o Fundo de Apoio à Comunidade (Fac) produz e restaura enfeites para as festividades de 2026, usando tecidos como jeans e recuperando peças de anos anteriores.

O trabalho reúne quatro voluntárias e duas funcionárias, responsáveis pela confecção dos enfeites. A proposta é dar nova utilidade a materiais que poderiam ir para o lixo e renovar parte da decoração sem descartar peças que ainda podem ser aproveitadas.

Embora a produção de artesanato no Fac tenha começado em junho, a preparação específica para o Natal teve início em agosto. Neste ano, o jeans está entre os materiais mais recebidos e se tornou uma das principais matérias-primas da oficina.

Além de criar novos enfeites, a equipe trabalha na recuperação de peças utilizadas em edições anteriores. O processo permite renovar a aparência da decoração e ampliar o aproveitamento dos materiais disponíveis.

Para a presidente do Fac, Adir Diniz, a preparação antecipada permite cuidar dos detalhes e valorizar o trabalho coletivo. Segundo ela, cada peça reúne criatividade e reaproveitamento, com o objetivo de contribuir para a decoração natalina da Capital.

Entre as participantes está Eliane Pires Sanches, que há cerca de um mês trabalha na confecção dos enfeites. Ela aplica conhecimentos adquiridos em cursos de artesanato e afirma que a atividade também é uma forma de aliviar o estresse e contribuir para a alegria de outras pessoas.“Eu venho para me desestressar, para ser feliz e deixar as pessoas mais felizes ainda. Coloco meu coração aqui”, conta.

A colaboradora Ivonete Duarte também destaca o envolvimento da equipe e a satisfação de ver as peças prontas na decoração da cidade. Segundo ela, a chegada de grandes quantidades de jeans abriu espaço para novas criações, enquanto a restauração permite aproveitar enfeites já existentes.

A iniciativa integra o trabalho de artesanato sustentável desenvolvido pelo FAC, que também promove oficinas de reaproveitamento de materiais e economia criativa. Em julho, o órgão informou que cerca de 1.600 moradores de Campo Grande já haviam sido capacitados em cursos e oficinas voltados ao reaproveitamento de resíduos e à geração de renda.

A data de inauguração da decoração natalina de 2026 e os locais que receberão os enfeites ainda não foram informados.

Força-tarefa

TJMS inicia mutirão para conciliar 375 processos judiciais bancários nesta semana

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil

19/10/2026 18h15

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Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizou nesta segunda-feira (19) a abertura do "mutirão bancário", iniciativa busca ampliar as possibilidades de acordo entre consumidores e instituições financeiras em 375 processos judiciais. 

Do total de processos incluídos no mutirão, 167 são relacionados ao Bradesco, 139 ao Santander, 49 ao Agibank e 20 ao Banco do Brasil.

As audiências ocorrem de forma híbrida (presencial e por videoconferência) até sexta-feira (23) e serão conduzidas por conciliadoras e mediadoras que integram a equipe de trabalho do Nupemec.

A ação parte de uma cooperação técnica firmada pelo Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) com instituições bancárias e integra uma mobilização para a realização de ações semelhantes nos tribunais brasileiros, iniciativa que também ocorre em outros estados, como Goiás.

Mesmo diante da complexidade de algumas demandas bancárias, a expectativa é promover o diálogo entre as partes e construir soluções consensuais.

O mutirão ocorre alinhado aos objetivos da gestão do coordenador-geral do Nupemec, desembargador José Ale Ahmad Netto, de ampliar a resolução consensual de conflitos no Poder Judiciário estadual, cuja iniciativa conta com o apoio do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan.

Eleições 2026

MP aciona TSE para que eleitor seja avisado por WhatsApp sobre mudança em locais de votação

Dados atualizados no domingo, 18, registram alteração de endereço de 1.397 seções em todo o País

19/10/2026 18h09

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TSE

TSE Foto: Arquivo

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O Ministério Público Eleitoral sugeriu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 19, que notifique eleitores por WhatsApp ou SMS sobre as mudanças nos locais de votação do segundo turno, marcado para domingo, 25.

O órgão também propõe a instalação de avisos nos prédios que deixaram de receber eleitores e a presença de equipes para orientar a população no dia da votação.

As medidas foram sugeridas em ofício enviado pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques. O documento recomenda a adoção de um protocolo nacional para ampliar a divulgação das alterações, em razão do prazo curto até a votação.

Mais de 402 mil eleitores afetados

Dados do TSE atualizados no domingo, 18, registram alteração de endereço de 1.397 seções eleitorais em todo o País, o que afeta 402.599 eleitores.

Em atualização anterior, no mesmo dia, o número era de 2.033 seções, com cerca de 592 mil eleitores. De acordo com a corte, as mudanças foram feitas pelas zonas eleitorais por danos causados por chuvas, reformas não concluídas, problemas de acessibilidade e falhas no fornecimento de energia elétrica.

O ofício sugere que o TSE consolide, o mais rápido possível, a lista oficial das seções efetivamente transferidas e notifique os eleitores por canais oficiais, como o aplicativo e-Título.

O envio de mensagens por WhatsApp ou SMS é recomendado caso seja tecnicamente viável. O documento propõe ainda que o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) destaquem, na página inicial de seus sites, links para consulta dos endereços atualizados.

No domingo, a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também pediu ao TSE providências para ampliar a divulgação das mudanças e facilitar o deslocamento dos eleitores. A campanha citou a abstenção de 21,08% no primeiro turno e afirmou que a comunicação insuficiente sobre os novos endereços poderia dificultar o comparecimento às urnas.

TRE X TSE

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) divulgaram nota conjunta sobre o tema, dirigida ao presidente do TSE. No documento, o Colégio de Presidentes dos TREs afirma que cabe aos TREs alterar os locais de votação, apenas quando absolutamente necessário, e que o TSE não tem ingerência sobre essas mudanças.

Segundo a nota, os motivos são situações climáticas extremas, problemas de infraestrutura nos prédios e questões de segurança pública. Os dados são enviados pelos cartórios eleitorais pelo sistema Elo e divulgados pelo TSE.

Os tribunais informam que, em 2022, 5.822 locais de votação foram alterados em todo o País. Neste ano, mesmo com o fenômeno Super El Niño, os dados disponíveis até agora indicam redução expressiva em relação a esse total. A diretriz dos TREs é não alterar o local de votação entre os turnos sempre que possível.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação no aplicativo e-Título ou na opção “onde votar” do Autoatendimento Eleitoral, nos portais do TSE e dos TREs. As seções com alteração também podem ser consultadas na página de estatísticas eleitorais do TSE. Os 27 TREs devem divulgar, até o dia do segundo turno, os locais eventualmente modificados por todos os meios disponíveis.

O TSE informou que as transferências são decididas pelas zonas eleitorais, conforme as condições de cada município, e que a mudança de prédio não significa redução de seções nem prejuízo aos eleitores.
 

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