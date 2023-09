Com temperaturas elevadas, em que Porto Murtinho registrou 42°C com a umidade do ar em 20%, a população literalmente "sentiu na pele". Mais de 30 munícipes procuraram atendimento médico, na tarde desta segunda-feira (25) no Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira.

O Diretor Geral do Hospital, Vílson Rolon, confirmou ao Correio do Estado que nos dias quentes a unidade de saúde tem atendido mais pacientes.

"São em sua maioria idosos com quadro de pressão alta e até insolação", comentou.

No final de semana o número de atendimento mantém a média entre 30 a 40 pessoas que dão entrada passando mal, apresentando sintomas ligados as altas temperaturas. Uma equipe especializada está prestando orientações básicas como: evitar sol, exercícios físicos em horário de pico, ingerir bastante água.

Nos dias de temperaturas amenas a média de atendimentos emergenciais realizada pelo hospital é de 15 pessoas. A secretária municipal de saúde, Rita de Cássia Padilha, ao ser questionada com relação ao número de pessoas que receberam atendimento médico pelo prefeito Nelson Cintra Ribeiro, explicou que algumas pessoas passaram mal por conta de um velório e frisou: "não é muita gente".



Concessionária faz alerta

A Sanesul concessionária responsável pela distribuição em Porto Murtinho, emitiu uma nota pedindo apoio da população para assegurar o abastecimento da água e manter o sistema em sua normalidade.

Em bairros como Dom Pepe chegou a faltar água por mais de 24 horas. A informação é do Porto Murtinho Notícias, que ainda fez a denúncia, de um comerciante que para manter o negócio ativo precisa buscar água em outro local. Em outras regiões a falta de pressão de água nas torneiras gerou reclamação da população.

No domingo (24) a temperatura chegou na casa dos 45°C, a empresa justificou que é comum que nos dias quentes as pessoas usem mais águas para se refrescar e com isso ocorre o desperdício de água.

Veja a nota na íntegra:

Buscando assegurar o abastecimento para todos e manter o sistema na sua normalidade para não faltar, a Sanesul pede que a população de MS faça o uso consciente da água, evitando o desperdício, como: - Fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e lavar louças e objetos. Uma torneira aberta pode gastar até 12 litros de água por minuto; - Utilizar baldes para realizar limpezas de garagens, automóveis e imóveis; - Utilizar água da máquina de lavar roupa para realizar limpezas em geral; - Utilizar a máquina de lavar roupa sempre cheia. - Evitar o uso de mangueira e adotar a utilização de vassouras para limpezas e de regadores para molhar plantas; - Reduzir o tempo no banho. Em apenas cinco minutos, se ensaboando com o chuveiro desligado, é possível ter uma higiene completa.



Conversa com a Concessionária

O prefeito Nelson Cintra Ribeiro, por sua vez, informou que se reuniu com o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr e ficou acordado um aumento de água para Porto Murtinho.

"Aumentaram a caixa para todo mundo esbanjar água. Estamos até avisando na rádio que tem bastante água. Pode ficar tranquilo que pode usar a água porque a Sanesul potencializou a captação aqui", explicou.

Pressão da água



A Sanesul, entrou em contato, reforçou que realizou a troca de bomba d'água, o que pode resolver a falta de pressão de água na casa dos consumidores.

"Nesta segunda-feira, a empresa optou em fazer a substituição da bomba que abastece a maior parte da cidade, por uma de maior potência e assim aumentar o volume distribuído. A troca já foi feita e está em funcionamento. A equipe acredita que até fim do dia a pressão melhore".

Informes

A prefeitura de Porto Murtinho contou que está orientado a população a não ficar exposta ao sol quente, evitar exercícios em horário de pico. Com real ação aos trabalhadores de construções públicas estão sendo observados de perto para não faltar hidratação.

"Estou com muita gente na rua trabalhando em asfalto. Estamos monitorando, trabalhando bem devagar. A ordem das empresas é não deixar eles se esforçarem muito", contou.

**Atualizada em 18h22

