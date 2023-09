Após cinco dias de incêndios florestais em Bonito, bombeiros atuam em outras duas áreas do pantanal sul-mato-grossense atingidas pelo fogo.

Em Corumbá, no Pantanal do Rio Negro, duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) já estão empenhadas em conter focos do incêndio há dois dias. Segundo o CBMMS, as equipes encontram dificuldade em acessar o local, já que a área alagada dificulta o acesso do maquinário utilizado para combater os incêndios - mesmo problema que dificultou as operações em Bonito.

No município símbolo do ecoturismo sul-mato-grossense, o fogo só foi controlado após a atuação de duas aeronaves, sendo uma de reconhecimento e outra de combate, que possui capacidade para 3.000 litros de água.

Em Coxim, na região do Pantanal do Paiaguás, outra equipe trabalha para conter um incêndio que teve início a pouco. Maiores informações ainda não foram divulgadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros as duas áreas passam por monitoramento via satélite do Centro de Proteção Ambiental do CBMMS, instalado em Campo Grande, e caso haja necessidade mais guarnições serão direcionadas para os pontos mais sensíveis.

Ainda não foi possível calcular quantos hectares estão queimando.

Segundo o Governo do Estado, também existem focos ativos na terra indígena Kadiwéu, de responsabilidade do Prevfogo do Ibama, até agora sem acionamento do Corpo de Bombeiros para apoio.

Pantanal do Rio Negro

O Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro abrange os municípios de Aquidauana e Corumbá, e possui uma área de 78.300 hectares, que contempla ambientes diversificados característicos do Pantanal, como lagoas permanentes, cordões de matas e o brejão do Rio Negro, os quais servem de refúgio e fonte de alimento a fauna local.

A área está sob proteção para cuidados com a fauna e a flora, e funciona como campo de pesquisa científica.

Pantanal do Paiaguás

Paiaguás é uma das maiores sub-regiões do Pantanal, conhecida por apresentar uma das cheias mais intensas do Bioma, já que por ela passam os rios São Lourenço, Taquari e Itiquira.

A região não possui solo muito fértil, e é marcada por grande preocupação ambiental devido ao assoreamento do Rio Taquari - que colabora para um maior número de hectares ficarem de baixo d'água.

Em Bonito...

Durante cinco dias, equipes do CBMMS se empenharam em combater o fogo na região do Banhado, em Bonito, município localizado a 297,4 quilômetros de Campo Grande. O último foco do incêndio foi totalmente extinto no final da tarde da última sexta-feira (19).

Na data, os termômetros registravam temperatura de 41ºC em Bonito. A causa do início do incêndio ainda não foi confirmada, mas a principal suspeita é de que a queda de um raio teria dado início às chamas.

Foram queimados 560 hectares na região, e equipes permanecem monitorando o local.

Duas aeronaves foram utilizadas na região, sendo uma de reconhecimento e a outra de combate que possui capacidade para 3.000 litros de água.

Suspensa

A chamada "queimada controlada" está suspensa desde o alerta, publicado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), até o dia 31 de dezembro deste ano. O corpo de bombeiros esclarece que esse período é de alerta constante.