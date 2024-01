Com oportunidade única no mundo, douradenses fazem pouco caso da Qdenga

fim de semana

A previsão indica retorno do calor mais intenso, além de umidade relativa do ar mais baixa

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após uma semana de “refresco”, em que houve calor mas sem temperaturas extremamente elevadas em Mato Grosso do Sul, a previsão indica retorno do calor mais intenso, com valores que podem chegar até a 36ºC. A umidade relativa do ar mais baixa deve permanecer.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), o tempo deve permanecer firme com sol e variação de nebulosidade.

Porém, não se descarta a chance de ocorrer pancadas de chuvas isoladas, com destaque para as regiões leste, sudeste e nordeste do estado. Além disso, pode ocorrer chuvas mais intensas localmente.

Essas instabilidades ocorrem devido a convergência de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera.

Para este sábado (27) e domingo (28, a elevação das temperaturas com valores de até 36°C deve ocorrer principalmente para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, com mínimas entre 21-23°C.

Enquanto nas regiões sul, bolsão e leste são esperadas temperaturas mínimas entre 16-21°C e máximas de até 34°C.

Para Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-20°C e máximas de até 33°C.

Baixa umidade

Além do retorno das altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar deve ser um fator predominante no fim de semana.

Ao longo desta semana que passou, o tempo seco foi bem característico. A exemplo, na quinta-feira (25), sete cidades de Mato Grosso do Sul estiveram entre as menos úmidas do País.

A menor umidade foi registrada em Aquidauana, com 19%. Em relação ao resto do País, essa foi a segunda cidade mais seca, e a primeira mais seca em MS.

Em sequência, entre as 20 cidades com as umidades mais baixas estavam: Sonora (21%), Jardim (24%), Corumbá (25%), Miranda e Nhumirim (26%), Coxim (30%).

Por outro lado, a previsão do Climatempo indica que, a partir de segunda-feira (29), a previsão é de muita chuva, algo que pode mudar esse cenário, pelo menos em Campo Grande, com previsão de até 90% para a ocorrência de chuva.