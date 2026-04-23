Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)

Sim, é possível antecipar a aposentadoria do servidor público, mas isso depende do regime previdenciário, da data de ingresso no serviço público e do cumprimento das regras constitucionais e legais aplicáveis.
Após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), a aposentadoria do servidor passou a seguir critérios mais rígidos, especialmente quanto à idade mínima. Ainda assim, existem regras de transição que permitem ao servidor se aposentar antes da regra permanente.
Qual regime previdenciário se aplica ao servidor público?
Antes de falar em antecipação, é essencial identificar o regime:
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RPPS – Regime Próprio de Previdência Social (servidores estatutários da União, Estados e Municípios);
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RGPS (INSS) – servidores que ingressaram sem regime próprio ou que migraram.
Este artigo trata da aposentadoria do servidor vinculado a RPPS, conforme regras constitucionais.
O que mudou com a Reforma da Previdência?
A EC nº 103/2019 extinguiu a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição no serviço público e passou a exigir idade mínima como regra geral.
Atualmente, a regra permanente exige:
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62 anos de idade (mulher);
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65 anos de idade (homem);
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25 anos de contribuição;
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10 anos no serviço público;
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5 anos no cargo efetivo.
Por isso, a antecipação da aposentadoria só é possível por meio das regras de transição, para quem já estava no serviço público antes da Reforma.
Quais regras permitem antecipar a aposentadoria do servidor público?
1. Regra de transição por pontos
Essa regra soma idade + tempo de contribuição, exigindo também:
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Tempo mínimo de contribuição;
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Tempo no serviço público;
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Pontuação mínima progressiva, que aumenta a cada ano.
Essa regra permite que o servidor se aposente antes da idade da regra permanente, dependendo do histórico contributivo.
2. Regra de transição com idade mínima progressiva
Nessa hipótese, o servidor pode se aposentar com:
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Idade mínima inferior à regra definitiva, que aumenta gradualmente;
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Tempo mínimo de contribuição;
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10 anos no serviço público;
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5 anos no cargo.
Essa é uma das principais formas legais de antecipação da aposentadoria no serviço público.
3. Regra do pedágio de 100%
Essa regra permite a aposentadoria mediante:
Apesar de exigir mais tempo de contribuição, pode ser vantajosa em determinados casos e permitir aposentadoria antes da regra permanente.
4. Aposentadoria especial do servidor público
Servidores que exerceram atividades com exposição a agentes nocivos podem ter direito à aposentadoria especial, conforme previsão constitucional e legislação complementar aplicada por analogia ao RGPS.
O reconhecimento desse tempo pode:
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Reduzir o tempo necessário para aposentadoria;
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Viabilizar uma aposentadoria antecipada, desde que cumpridos os requisitos legais.
5. Contagem de tempo de outros regimes
O servidor pode utilizar:
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Tempo de contribuição no INSS;
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Tempo rural, quando permitido;
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Outros períodos legalmente reconhecidos,
por meio da contagem recíproca, desde que não haja dupla contagem. Essa estratégia pode antecipar significativamente a aposentadoria. Antecipar a aposentadoria reduz o valor do benefício? Depende da regra escolhida.
Algumas regras de transição:
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Não aplicam redutores diretos;
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Outras impactam a forma de cálculo, especialmente após a EC nº 103/2019.
Por isso, antecipar a aposentadoria sem planejamento pode gerar perdas financeiras relevantes.
Planejamento previdenciário do servidor público. O planejamento previdenciário é essencial para:
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Identificar a melhor regra de transição;
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Avaliar o momento ideal para o pedido;
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Evitar erros que atrasem a concessão;
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Comparar antecipação versus valor do benefício.
Essa análise técnica é constantemente destacada em estudos e orientações do Penteado Santana Advocacia, sempre com base na legislação e nas normas constitucionais.
Conclusão
Servidor público pode antecipar a aposentadoria, desde que se enquadre nas regras de transição previstas na Constituição.
A escolha da regra correta pode permitir aposentadoria anos antes da regra permanente. Antecipar sem análise pode reduzir o valor do benefício ou gerar indeferimento.
Cada caso deve ser analisado individualmente, considerando data de ingresso, tempo de contribuição, cargo e regime previdenciário