Com quase 950 mil identidades emitidas em MS, Capital terá novo mutirão

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Campo Grande terá um novo mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nesta sexta-feira (23) e sábado (24), no Pátio, O Shopping do Centro. A ação terá atendimento gratuito e distribuição de senhas limitadas no local. Em Mato Grosso do Sul, 948.309 novas identidades já haviam sido emitidas até 13 de outubro, segundo dados do Governo do Estado.

Localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380, com entradas pela Dom Aquini e 14 de Julho, o atendimento, no shopping será iniciado às 8h até às 17h30. No sábado, o serviço funcionará das 8h às 16h30. As senhas serão entregues pela equipe do Posto de Identificação responsável pelo atendimento, conforme a disponibilidade.

A nova Carteira de Identidade Nacional começou a ser emitida em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2024. Em dezembro de 2025, o Estado contabilizava 592.950 documentos emitidos. Até outubro deste ano, o total chegou a 948.309, um aumento de 355.359 emissões em relação ao balanço anterior.

Como Emitir

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil. A certidão deve ser original, atualizada e estar sem rasuras. Pessoas divorciadas ou viúvas precisam apresentar a certidão de casamento com a respectiva averbação. Não é necessário levar foto 3x4.

Menores de idade devem comparecer acompanhados de pai, mãe ou responsável legal. A primeira via da nova identidade é gratuita.

Apesar da implantação do novo modelo, quem ainda possui o RG antigo não precisa fazer a troca imediatamente. O documento anterior continua válido até 28 de fevereiro de 2032, conforme as regras federais.

Serviço

O mutirão será realizado no Pátio, O Shopping do Centro, na sexta-feira (23), das 8h às 17h30, e no sábado (24), das 8h às 16h30. As senhas serão distribuídas no local e estão sujeitas à disponibilidade.

Para consultar o atendimento regular, o cidadão pode acessar o portal de serviços da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).