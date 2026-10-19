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Emissão de Novo RG

Com quase 950 mil identidades emitidas em MS, Capital terá novo mutirão

Atendimento será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, no Pátio, O Shopping do Centro; senhas são limitadas

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

19/10/2026 - 15h05
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Campo Grande terá um novo mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nesta sexta-feira (23) e sábado (24), no Pátio, O Shopping do Centro. A ação terá atendimento gratuito e distribuição de senhas limitadas no local. Em Mato Grosso do Sul, 948.309 novas identidades já haviam sido emitidas até 13 de outubro, segundo dados do Governo do Estado.

Localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380, com entradas pela Dom Aquini e 14 de Julho, o atendimento, no shopping  será iniciado às 8h até às 17h30. No sábado, o serviço funcionará das 8h às 16h30. As senhas serão entregues pela equipe do Posto de Identificação responsável pelo atendimento, conforme a disponibilidade. 

A nova Carteira de Identidade Nacional começou a ser emitida em Mato Grosso do Sul em janeiro de 2024. Em dezembro de 2025, o Estado contabilizava 592.950 documentos emitidos. Até outubro deste ano, o total chegou a 948.309, um aumento de 355.359 emissões em relação ao balanço anterior.

Como Emitir 

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil. A certidão deve ser original, atualizada e estar sem rasuras. Pessoas divorciadas ou viúvas precisam apresentar a certidão de casamento com a respectiva averbação. Não é necessário levar foto 3x4.

Menores de idade devem comparecer acompanhados de pai, mãe ou responsável legal. A primeira via da nova identidade é gratuita.

Apesar da implantação do novo modelo, quem ainda possui o RG antigo não precisa fazer a troca imediatamente. O documento anterior continua válido até 28 de fevereiro de 2032, conforme as regras federais.

Serviço

O mutirão será realizado no Pátio, O Shopping do Centro, na sexta-feira (23), das 8h às 17h30, e no sábado (24), das 8h às 16h30. As senhas serão distribuídas no local e estão sujeitas à disponibilidade.

Para consultar o atendimento regular, o cidadão pode acessar o portal de serviços da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Qualificação

Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Capacitações ocorrem nesta semana, com aulas pela manhã e à noite, em duas regiões da Capital

19/10/2026 13h23

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Reprodução/

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Quem busca qualificação profissional tem duas opções de cursos gratuitos em Campo Grande neste início de semana. A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) oferece capacitações em Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, com aulas entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

O curso de Manicure e Pedicure será realizado de 19 a 22 de outubro, das 8h30 às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Noroeste, localizado na Rua Barbacena, s/n. A formação é voltada a quem deseja aprender técnicas da área da beleza e buscar oportunidades de trabalho ou geração de renda.

Já o curso de Atendimento ao Público ocorre de segunda-feira (19) a quarta-feira (21), das 19h às 21h, na sede da Semu, na Avenida 15 de Novembro, 1.373, na região central. A capacitação busca desenvolver habilidades para atividades que exigem contato direto com clientes e usuários de serviços.

As formações são oferecidas pela Secretaria Executiva da Mulher como alternativa para quem deseja ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou investir em novas competências profissionais.

A recomendação é confirmar informações sobre disponibilidade de vagas diretamente com a Semu antes de comparecer aos locais. Para confirmar vagas e fazer a inscrição nos cursos de Manicure e Pedicure e Atendimento ao Público, o contato divulgado é o WhatsApp da Escola de Capacitação da Semu: (67) 98131-7879.

balanço

Campo Grande registra mais que o dobro de chuva esperada para outubro

Maior acumulado foi registrado na quinta-feira (15), com 143 milímetros na região do Carandá Bosque

19/10/2026 11h30

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Lago do Amor transbordou mais uma vez na chuva de quinta-feira (15)

Lago do Amor transbordou mais uma vez na chuva de quinta-feira (15) GERSON OLIVEIRA

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Outubro ainda nem acabou e já choveu muito mais que o previsto para o mês em Campo Grande.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o esperado para o mês inteiro (31 dias) é 134,2 milímetros.

Em 15 dias, choveu 277,4 milímetros na região do Carandá Bosque, Shopping Campo Grande e Parque dos Poderes. Ou seja, até o momento, choveu mais que o dobro (+106,7%) do esperado para outubro.

Fortes chuvas atingiram Campo Grande de terça-feira (13) a quinta-feira (15). O sol desapareceu por vários dias.

O maior acumulado foi registrado na quinta-feira (15), quando a Capital bateu recorde e contabilizou 143,1 milímetros em um período de 14 horas, das 6h às 20h.

Segundo Abrahão, o número representa o maior volume da história de outubro em um só dia. A média histórica para todo o mês, analisada entre os anos de 1980 a 2010, é de 165,2 mm.

Lago do Amor transbordou mais uma vez na chuva de quinta-feira (15)

Em Campo Grande, a chuva alagou diversas vias, trabsordou córregos e lagos, atrapalhou o trânsito, abriu buracos e crateras no asfalto, afetou semáforos e deixou muita sujeira.

Apesar do acumulado recorde, não veio acompanhada de muitos ventos, raios ou trovões. Com isso, não houve estragos significativos, como destelhamento de casas ou queda energia, postes de luz ou árvores. 

Além da Capital, também choveu em vários outros municípios de MS. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o acumulado chegou perto de 300 milímetros. Confira:

Lago do Amor transbordou mais uma vez na chuva de quinta-feira (15)

“A primeira quinzena de outubro de 2026 destacou-se pelo predomínio de chuvas expressivas e acima da média climatológica na maior parte do estado de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, por exemplo, todas as estações de monitoramento registraram acumulados expressivos que superaram a média histórica mensal de 150,6 mm já nos primeiros 15 dias do mês: no Córrego Anhanduizinho foram observados 272,8 mm (81% acima do esperado), no Jardim Panamá 238,2 mm (+58%), na UPA Aparecida Gonçalves Saraiva 235,0 mm (+56%) e na estação INMET/Embrapa 221,6 mm (+47%)”, detalhou o Cemtec-MS por meio de nota enviada à imprensa.

PRIMAVERA

Primavera começou às 20h05min de 22 de setembro e terminará às 17h50min de 21 de dezembro de 2026 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

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