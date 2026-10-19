Campo Grande tem cursos gratuitos de manicure e atendimento ao público

Operação Bocaiúva

Pescador foi multado em R$ 1,3 mil após ser flagrado com 17,5 kg de peixes; PMA apreendeu barco e retirou 10 redes do Rio Iguatemi

Um homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil após ser flagrado com 17,5 quilos de peixes capturados acima do limite permitido no Rio Iguatemi, em Tacuru, a 422 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi registrada no sábado (17), durante a Operação Bocaiúva, da Polícia Militar Ambiental (PMA). O pescador recebeu multa de R$ 1.360, e os policiais apreenderam uma embarcação com motor de popa.

A abordagem ocorreu em um acampamento de pesca próximo à ponte da estrada velha sobre o Rio Iguatemi. No local, os militares encontraram uma caixa térmica com sete peixes nativos, sendo seis curimbas e uma piapara. Questionado sobre a captura, o homem admitiu ter pescado os exemplares.

Após a apreensão do pescado e da embarcação de alumínio equipada com motor de 15 HP, a equipe realizou uma fiscalização pelo rio e retirou 10 redes de emalhar instaladas irregularmente. Os responsáveis pelos equipamentos não foram localizados.

Os peixes encontrados presos nas redes foram soltos vivos no rio. O pescado apreendido, o barco e o motor foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais. As redes ficaram sob responsabilidade do Grupamento da PMA de Mundo Novo, para posterior destruição e descarte adequado.

O que é permitido

Val destacar que em Mato Grosso do Sul, a pesca amadora exige licença ambiental e respeito aos limites de captura, aos tamanhos mínimos e máximos dos peixes e às espécies protegidas. Desde 1º de março de 2026, após o fim da piracema, a atividade foi liberada novamente, mas o pescador amador pode capturar e transportar apenas um exemplar de peixe nativo dentro das medidas permitidas e até cinco piranhas.

O uso de redes de emalhar, tarrafas e outros petrechos proibidos na pesca amadora é vedado, assim como a pesca em áreas protegidas, como trechos próximos a cachoeiras, corredeiras e nascentes. As regras variam conforme a modalidade e o local, por isso é importante consultar as orientações atualizadas do Imasul antes de pescar.