Com salários de até R$10 mil, UEMS abre inscrições para docentes em Libras

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de docente em Libras - Língua Brasileira de Sinais. As vagas são disponibilizadas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

É necessário que os inscritos tenham graduação em Letras-Libras com especialização em Libras ou Linguística; ou graduação em Letras ou Pedagogia com especialização em Libras; ou graduação em Letras ou Pedagogia com Pós Graduação em áreas afins de educação inclusiva ou Mestrado em Linguística.

Das vagas destinadas aos cargos e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade da seleção serão reservadas os seguintes percentuais: 20% (vinte por cento) para os candidatos que se declararem negros, 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência (PcD) e 3% (três por cento) aos candidatos indígenas.

Os candidatos selecionados, poderão trabalhar em jornadas de 20h ou 40h semanais, com remunerações entre R$ 2.515,14 e R$ 10.200,29. Confira na tabela a seguir:

Aqueles que forem aprovados deverão cumprir alguns requisitos para a contratação:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado;

b) se do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares;

c) estar quite com as obrigações eleitorais;

d) gozar de boa saúde e estar capacitado física e mentalmente para o exercício das atribuições do

cargo, nos termos da legislação pertinente;

e) possuir a formação acadêmica especificada no subitem 1.1 deste edital;

f) se estrangeiro, possuir passaporte atualizado com visto de permanência que permita o exercício

de atividade laborativa no Brasil;

g) residir no Estado de Mato Grosso do Sul.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através do link: http://ead4.uems.br/, no período de 10 de setembro a 16 de setembro.

A seleção dos candidatos será feita por meio de duas etapas: prova didática e prova de títulos. A prova didática poderá ser em Libras ou em Língua Portuguesa ou ambas as Línguas, alternadamente, no entanto a fase de arguição será obrigatoriamente em Libras, com respostas também em Libras.

O contrato terá vigência de até 12 meses, a contar do período letivo de 2024, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 meses.

Confira o edital completo aqui.

