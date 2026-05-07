Com tornozeleira, homem é preso após comprar cocaína para revenda em hotel de Campo Grande

Cocaína e maconha foram apreendidas durante operação integrada entre policiais de Campo Grande e Cassilândia - Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem de 32 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6) após ser encontrado com mais de meio quilo de cocaína em um hotel na região do bairro Pioneiros, em Campo Grande. A ação foi realizada pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI), em conjunto com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Cassilândia.

De acordo com o portal Dourados News, o suspeito teria saído de Cassilândia até a Capital com o objetivo de comprar drogas para revenda no interior do Estado. A apuração começou após o SIG receber denúncias anônimas informando que o investigado armazenava entorpecentes em casa e fazia o abastecimento do tráfico local.

Com as informações repassadas à equipe do GOI, os policiais iniciaram monitoramento em Campo Grande e localizaram o homem hospedado em um hotel próximo à rodoviária.

Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína espalhadas sobre a cama do quarto, além de uma mochila com o restante da droga. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 552 gramas de cocaína e um aparelho celular.

Conforme a polícia, o suspeito confessou que adquiriu o entorpecente na Capital e pretendia revendê-lo em Cassilândia para obter lucro.

Enquanto a prisão era realizada em Campo Grande, equipes do SIG continuaram as diligências no município do interior e localizaram um segundo homem, de 30 anos, na residência do investigado.

No imóvel, os policiais apreenderam cerca de 97 gramas de maconha já fracionadas e embaladas para comercialização. A suspeita é de que o homem tenha assumido a movimentação do tráfico enquanto o comparsa viajou para buscar mais drogas.

Ele também foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Assine o Correio do Estado