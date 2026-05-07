Motociclista morre após colidir com canteiro central de avenida, em Corumbá

A vítima seguia no sentido Ladário para Corumbá, quando se chocou com o canteiro central - Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar

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Na madrugada desta quinta-feira (7), um motociclista de 35 anos morreu após colidir com canteiro central e uma árvore na Avenida Rio Branco, em Corumbá. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 2h da manhã, próximo à um posto de combustível localizado no bairro Universitário.

A equipe de Força Tática foi acionada para dar suporte ao Corpo de Bombeiros, que já estava no local realizando os primeiros socorros, com chegada dos policiais o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foi acionado. A médica de plantão, Dra. Yasmin, confirmou óbito ainda no local do acidente.

Com a morte do condutor constatada, a Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia, acompanhada pela Delegada Renata Aguiar.

As investigações iniciais apontaram que o motociclista estava sentido Ladário/Corumbá, quando por algum motivo, que ainda não foi apurado, se chocou com o canteiro e logo em seguida colidiu com a árvore, causando a morte do rapaz.

No local do acidente a vítima não possuía nenhum documento que possibilitasse a identificação, porém foi percebido diversas tatuagens no tórax, braços e pernas, além de uma camiseta encontrada em sua mochila, que pertencia ao Barco Hotel Millennium, o que poderia ser algum indicativo de que ele teria algum vínculo com o local.

A motocicleta do acidente foi encaminhada à 1ª Delegacia da Polícia de Corumbá. O veículo ainda estava com a chave na ignição e não apresentava restrições administrativas ou criminais, porém sofreu danos significativos devido à colisão.

As investigações sobre as circunstâncias do levaram ao acidente ainda estão em andamento.

