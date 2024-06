Com vagas abertas, Mato Grosso do Sul já registrou 1,4 mil candidatos para curso de Agente de Saúde

Na primeira semana de inscrições, Mato Grosso do Sul registrou 1.400 candidatos para os cursos de Agentes de Saúde - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com objetivo de atualizar a formação da categoria, as inscrições do Programa Mais Saúde com Agente em Mato Grosso do Sul já alcançou 1.407 inscritos no Estado.

Dentre os incritos no Estado, 899 são para vagas de cursos técnicos em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 508 são para Agentes de Combate às Endemias (ACEs).

Nacionalmente o Programa Mais Saúde com Agente já registrou 103.402 inscritos em todo o país durante a primeira semana de abertura das inscrições. As inscrições on-line para o programa estão abertas até o dia 24 deste mês.

O Programa Mais Saúde com Agente ampliou neste ano a oferta do processo seletivo dos cursos técnicos em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), para promover a qualificação profissional para a Atenção Básica e Vigilância em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os pré-requisitos para os candidatos a vaga nos cursos técnicos são: Ensino médio completo ou estar cursando o último ano do ensino médio, ou estar matriculado na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Ministério da Saúde estabeleceu neste ano em R$ 2.824 o valor do incentivo financeiro federal para custeio mensal de agentes comunitários de saúde (ACS) e de agentes de vigilância em saúde com ênfase no combate às endemias (ACE).

CURSOS TÉCNICOS

De acordo com site do Programa Mais Saúde com Agente, os interessados no curso técnicos em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vão aprender:

Realizar diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica;

Desenvolver um trabalho integrado com a vigilância em saúde e a atenção básica no território;

Realizar ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos e das famílias;

Coletar e registrar dados relativos às visitas domiciliares, considerando as particularidades de grupos específicos;

Conhecer as condicionalidades de programas sociais, em parceria com a rede de atenção intersetorial;

Desenvolver ações de planejamento integrado no tocante à promoção, prevenção e controle das doenças e agravos no seu território de atuação.

Para os cadidatos que optarem em ingressar no curso técnico de Agentes de Combate às Endemias (ACE), serão realizadas atividades com o intuito de aprender:

Realizar o diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica;

Desenvolver um trabalho integrado com a vigilância em saúde e a atenção básica no território;

Realizar ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos e das famílias na lógica da vigilância em saúde;

Desenvolver o trabalho da vigilância em saúde, a partir de visão interdisciplinar e globalizada;

Desenvolver estratégias para mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas da saúde, ambiental e socioeducacional.

Ambos os cursos serão realizados por meio de atividades em Educação a Distância (EAD) e de atividades práticas presenciais.

São 180 mil vagas para todo o Brasil para os cursos Técnico de Agente Comunitário de Saúde e Técnico de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias.

De acordo com orientações da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), do Governo Federal, é fundamental que os interessados verifiquem se receberam a mensagem de validação no e-mail cadastrado, pois somente as inscrições concluídas serão consideradas para análise

SAIBA

O programa busca capacitar os candidatos para melhorar a análise das informações coletadas nas residências e território de atuação, a fim de orientar a população e melhorar a qualidade da atenção primária, fortalecendo a vigilância em saúde.