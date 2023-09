Comunidade indígena realiza Primeiro Torneio Misto de Voleibol de Areia

EM OBRAS

Primeiras ruas que receberão pavimentação asfáltica são Indianápolis e Urupês

A previsão é que o Jardim Noroeste, bairro periférico de Campo Grande, seja asfaltado nos próximos dias, de acordo com a prefeitura.

As primeiras ruas que receberão pavimentação asfáltica são Indianápolis e Urupês. O Correio do Estado entrou em contato para saber o dia exato do início da pavimentação, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

No momento, o bairro recebe obras de drenagem para depois receber pavimentação.

A drenagem teve início há 35 dias e mais de 6% do programado já foi executado. Uma escavadeira e quatro caminhões trabalham na construção da bacia de contenção de águas pluviais, com capacidade de armazenar 8.735,81 metros cúbicos de água da chuva.

A drenagem do trecho que utilizou tubos de 1,50 metros de diâmetro para escoar a água já foi concluída. No momento, está em execução o trecho de drenagem de 1,20 metros de diâmetro na Rua Urupês. O objetivo é conter as águas que chegam do Córrego Cascalho quando chove forte na região.

Ao todo, receberão drenagem 4,1 km das estradas EW2, EW3, EN3 até a SE01, na Chácara dos Poderes, bairro que fica ao lado do Jardim Noroeste.

De imediato, nesta primeira fase da obra, apenas algumas ruas receberão asfalto e drenagem. Futuramente, em outras fases, outras ruas também irão receber.

O prazo para conclusão da primeira etapa é de um ano. O investimento é de R$ 9,4 milhões, em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul e Caixa Econômica Federal (CEF).

“O Jardim Noroeste é um dos maiores bairros de Campo Grande, vamos lançar a primeira etapa e terminar. Conseguimos recurso para a primeira etapa, terminando a primeira etapa vamos para a segunda etapa. Essa primeira etapa foi lançada com um estudo técnico, planejamento estratégico, tendo em vista que é um bairro que a drenagem é muito pesada. É uma obra que nos é pedida há muito tempo e, com certeza, trará melhorias significativas na vida da população”, disse a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas).

JARDIM NOROESTE

Rua de chão no Jardim Noroeste. Crédito: Gerson Oliveira

O Jardim Noroeste está localizado na região do Prosa e extremo leste de Campo Grande. É considerado bairro da periferia de Campo Grande.

Tem quatro escolas municipais, favelas e também abriga o Presídio de Segurança Máxima – Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e o Instituto Penal de Campo Grande (IPCG).

Há anos os moradores reivindicam por pavimentação asfáltica e reclamam da insegurança e falta de iluminação, sinalização e lazer no bairro. Portanto, o asfalto é uma conquista para os moradores da região.