Concurso unificado: governo trabalha para garantir segurança na prova

Alerta climático

Em Campo Grande, feriado será marcado por sol e baixa umidade do ar

Feriado será de calor e tempo seco no Estado Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alerta de onda de calor para Mato Grosso do Sul emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no fim da última semana termina nesta quarta-feira (1º), com registro de altas temperaturas pelo Estado e ainda baixos valores de umidade relativa do ar.

Devido ao alerta para o perigo de calor intenso, as temperaturas se mantém elevadas no primeiro dia de maio nos 79 municípios do Estado, com vigência prevista até às 18h deste feriado do Dia do Trabalhador.

Na classificação do Inmet, as ondas de calor se configuram quando a temperatura se mantém, ao longo de pelo menos cinco dias, 5°C acima da média esperada para o mês, caso que ocorre em Mato Grosso do Sul onde as máximas seguem a cima dos 30 desde o dia 27 de abril.

Além do calor extremo, os índices de umidade relativa do ar também estão críticos, abaixo de 30%, considerado prejudicial à saúde.

Conforme a meteorologia, as condições ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão, que impede a formação de nuvens de chuva e também influencia na elevação gradual das temperaturas e queda nos índices de umidade relativa do ar.

Meteorologistas e profissionais da saúde alertam para ser evitado as práticas de exercícios ao ar livre nos períodos de pico de calor, além dos cuidados com a hidratação, que devem ser redobrados neste período.

Temperatura

Para o Estado, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) reforçam as temperaturas elevadas com tempo estável, sol e pouca nebulosidade. Os ventos do quadrante Norte intensificam o ar quente e seco sobre Mato Grosso do Sul.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e chegam aos 33°C à tarde. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia amanhecem com 24°C e atingem 32°C e 36°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 21°C e máxima de 35°C, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 23°C e 36°C. No Norte, Camapuã e Coxim iniciam o dia com 23°C, com máximas respectivas de 34°C e 35°C.

Corumbá, no Pantanal, registra 28°C de manhã e 36°C à tarde; Em Aquidauana, na mesma região, a mínima é de 25°C e a máxima de 35°C. No Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 27°C e sobem até 36°C nos horários mais quentes.