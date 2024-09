Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Prestígio da Publicidade

A premiação, que contempla talentos da publicidade sul-mato-grossense, ocorre há 28 anos. A nova edição terá 16 categorias

O tradicional Prêmio Arara Azul de Criatividade retornou e, nesta edição, irá contemplar 16 categorias. Assim, se consagra como a maior premiação publicitária de Mato Grosso do Sul. O evento ocorre no dia 25 de setembro às 19h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Criado em 1996, o prêmio ficou suspenso por alguns anos e voltou para reconhecer os melhores profissionais da publicidade no Estado.

Ao longo das edições, a premiação serviu como uma vitrine e tem como objetivo o reconhecimento e a valorização dos profissionais e empresas que se destacam pela criatividade e inovação.

Conforme destacou a presidente do Sindicato das Agências de Propaganda (Sinapro-MS), Adriany Bueno, a premiação valida a excelência dos profissionais da área.

Júri

A avaliação dos trabalhos será feita por profissionais de renome da indústria publicitária nacional, incluindo sul-mato-grossenses com atuação em agências de prestígio.

Entre os jurados estão:

Marina Tonon (Diretora de Criação da Dentsu Creative);

Bruno Kuni (Leo Burnett Tailor Made);

Felipe Branquinho (Sócio Fundador e Co-CCO da Digital Favela);

Daniel Queiroz (Sócio da Ampla Comunicação e Presidente do Sinapro-PE e da Fenapro);

Gabriel Lopes (Founder CEO @Empathy, Presidente @ABEDESIGN, VP Cultura e Tecnologia @CCBC);

Flavio Fonseca, que, após passar por grandes agências, atua como Diretor de Criação independente na Austrália.

Premiação

Receberão o Troféu Arara Azul de Criatividade os três primeiros colocados em 16 categorias, que são:

TV/cinema (varejo e institucional);

Rádio (varejo e institucional);

Impresso, promoção e ativação;

Design (identidade visual, design gráfico e design de produto);

Mídia exterior, digital (mídias online e filme digital);

Case de sucesso, campanha (varejo e institucional);

Categoria estudantil.

A novidade desta edição é que os primeiros colocados de cada categoria irão representar Mato Grosso do Sul entre os finalistas do Festival Nacional de Criatividade do Ecossistema Sinapro/Fenapro.

Os vencedores do Prêmio Arara Azul serão anunciados no dia 25 de setembro, durante a cerimônia de entrega que acontecerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O evento contará com um momento de celebração e oportunidades de networking entre profissionais da área.

Últimos dias para inscrições

O último dia para inscrição é nesta segunda-feira (09), com uma taxa de R$ 50,00 por trabalho inscrito. O regulamento completo e todas as informações adicionais estão disponíveis no site oficial do prêmio, premioararaazul.com.br, onde também é possível realizar a inscrição.

