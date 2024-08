Confira a previsão do tempo para o final de semana em Campo Grande e demais regiões de MS

Cidades

O evento promete agradar os amantes de churrasco com uma variedade de cortes e apresentações musicais que vão do sertanejo ao pop

Durante o 2º Festival Internacional da Carne, os amantes de churrasco terão cortes para todos os gostos, e a animação ficará por conta de shows para fãs de sertanejo e pop. A principal atração será a apresentação da dupla João Bosco & Vinícius.

No primeiro dia, abrem as apresentações a banda Naip e João Haroldo & Betinho. Também sobem ao palco a Banda Alzira’s, Os Filhos de Campo Grande e Vitor Gregório & Marco Aurélio, durante as três intensas noites do evento.

Imagem Divulgação

Ao todo, serão 30 estações de carne, incluindo oficinas gastronômicas. E é claro, a competição mais esperada do evento: o Meat Master, a Copa Internacional de Assadores.

Facilidade de pagamento

O evento está marcado para os dias 13 a 15 de setembro. Ao contrário de 2023, quando foi utilizado um passaporte recarregável, onde os clientes escolhiam a quantidade de créditos em dinheiro, neste ano o sistema será mais simples, com a venda de fichas.

Conforto

Na nova estrutura, também serão espalhadas mais cadeiras e mesas para o público, para que ninguém fique desconfortável ou consuma as refeições em pé. De acordo com a organização, mais de 200 pessoas estão envolvidas diretamente no festival.

Atrações

Nesta edição, o Festival da Carne irá promover o concurso Gastronômico de Chefs “Abrachef”. O vencedor (chef ou bartender) irá representar Mato Grosso do Sul no concurso nacional em Fortaleza, CE.

Segundo o responsável pelo concurso, o chef Felipe Caran, os chefs e bartenders que pretendem disputar o concurso já podem se inscrever clicando aqui. O valor da inscrição é R$ 30.

“Essa seleção do nosso estado vem mostrar a estrela do nosso Mato Grosso do Sul. É a hora de mostrar as nossas revelações, tanto em mixologia quanto na gastronomia. Torço para que sejamos bem representados e a expectativa está a mil”, disse o chef.

A corresponsável pelo Abrachef e embaixadora da Gastronomia de MS, a chef Helen Braz, explicou que o possível vencedor precisa cumprir com as regras do edital.

“Depois, é preciso que ele tenha criatividade, apresentando algo totalmente diferente que valorize a culinária regional, pois ele será o Mato Grosso do Sul dentro de um prato ou drink”, explica ela.

O festival terá nove apresentações musicais que contemplam amantes do sertanejo e pop a partir das 18h.

Confira a programação

Data: 13 a 15 de setembro; Entrada gratuita

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, na rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho

13 de setembro: Abertura com apresentações da banda Naip e João Haroldo & Betinho

14 de setembro: Banda Alzira’s, Os Filhos de Campo Grande e Vitor Gregório & Marco Aurélio

15 de setembro: Encerramento com Chicão Castro abrindo a programação e a dupla João Bosco & Vinícius encerrando a noite

** Colaborou Thais Cintra

