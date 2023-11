RECONHECIMENTO

Ao todo, 471 profissionais e iniciativas se inscreveram no Prêmio Nacional do Turismo promovido pelo Governo Federal

O resultado definitivo dos finalistas será divulgado no dia 17 de novembro. Do dia 20 de novembro ao dia 1º de dezembro acontece a votação popular. Prefeitura de Bonito

O Ministério do Turismo divulgou nesta sexta-feira (3) o resultado preliminar dos finalistas do Prêmio Nacional do Turismo, um reconhecimento às melhores práticas e talentos do setor no Brasil. Ao menos dois profissionais e duas iniciativas sul-mato-grossenses estão como finalistas do Prêmio.

O Estado concorre com as iniciativas: Apoio e Profissionalização das Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de MS e Bonito/MS: 1º destino de ecoturismo carbono neutro do mundo Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Na categoria profissionais destaque, estão: a Professora doutora Daniela Sottili Garcia, docente do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

Em todo o Brasil, foram classificados 24 candidatos na categoria “Profissionais de Destaque” e outros 30 no grupo “Iniciativas de Destaque”, após a análise de uma comissão julgadora composta por especialistas dos setores público e privado, pesquisadores e consultores.

Confira AQUI o resultado em ordem meramente alfabética, que segundo os organizadores, não representa a colocação em ordem de pontuação atribuída pela comissão julgadora.

Com o tema “O Turismo Transformando Vidas”, o Prêmio Nacional do Turismo entra agora na fase de apresentação de recursos pelos não classificados no processo, que devem ser enviados até 10 de novembro exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Votação

Os “Profissionais de Destaque” ainda serão submetidos a uma votação popular, disponível no período de 20 de novembro a 1º de dezembro deste ano, por meio do endereço eletrônico http://inscricaopremio.turismo.gov.br/.

Comissão julgadora- O site do Ministério do Turismo proporciona acesso à lista dos integrantes da mesa de jurados responsável pela análise dos candidatos ao Prêmio Nacional do Turismo.

A lista definitiva dos três finalistas de cada categoria vai ser divulgada no dia 17 de novembro e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 15 de dezembro, em Brasília (DF).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, parabeniza os profissionais e iniciativas que seguem na disputa e reforça a importância da valorização de ações voltadas ao fortalecimento do setor.

“É uma satisfação constatar o empenho de tantos profissionais por melhorias no Turismo, um setor tão importante para a economia e o desenvolvimento social do nosso país. Um reconhecimento que servirá de inspiração para que outros atores do setor adotem ações que também contribuam neste sentido”, comenta.

As “Iniciativas de destaque”, que envolvem pessoas jurídicas, têm 10 categorias: Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo.

Já no grupo “Profissionais de Destaque”, são agora 9 categorias: Academia; Governo - Parlamentares; Governo - Dirigentes; Governo - Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada - Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no Turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo. Por decisão da comissão julgadora, foi excluída do Prêmio a categoria “Organizações Não Governamentais”.

