Confira lista de materiais que não podem ser cobrados pelas escolas em MS

CLIMA

As mudanças são motivadas pela atuação de uma frente fria aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica

Nesta terça-feira (03), parte dos sul-mato-grossenses acordaram com dia de temperatura amena, após calor intenso de fim de ano. Os dias da primeira semana do ano são de tempo instável e ocorrência de chuvas, motivadas pela atuação de uma frente fria aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica.

Dados do Boletim Meteorológico elaborado pela equipe do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) mostram que o calor cede um pouco e as temperaturas mínimas podem chegar a 18ºC na região Sul do Estado e, nas demais regiões do Estado, entre 22ºC e 24°C.

Segundo o Cemtec, a frente fria se instala sobre o Estado desde a segunda (02), com chuvas intensas. Na terça (03), traz chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Central, Sul, Sudeste e Nordeste do Estado.

Esperam-se acumulados de chuva significativos, acima de 40 milímetros, com destaque para as regiões Centro-Norte e Leste.

As temperaturas mínimas ficam entre 22 e 26°C e as máximas, até 34°C, sobretudo nas regiões Pantaneira e Sudoeste.

Na Capital, a mínima fica entre 22 e 24°C e máxima pode chegar a 29°C.

Previsão

A partir de quarta-feira (04), o esperado é a continuidade do tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As chuvas devem ser mais generalizadas e podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Os acumulados podem ficar acima de 50 milímetros, com maior incidência nas regiões Sul e Oeste.

As temperaturas esperadas são mínimas entre 20 e 21°C e máximas de até 28°C nas regiões Sul e Leste, 22 e 23°C (mínimas) e até 27°C de máxima na região Norte.

Em Campo Grande, mínima de 22°C e máxima de 25°C.

Já na quinta-feira (05), o Cemtec destaca que o tempo estará firme com sol e variação de nebulosidade em quase todo Estado.

Só há possibilidade de chuvas e tempestades nas regiões Leste, Norte e Bolsão. Espera-se temperaturas mínimas entre 18 e 20°C e máximas de até 30°C nas regiões Sul e Leste, 20°C (mínima) e máxima de 35°C na região Sudoeste; 12 a 23°C (mínimas) e até 34°C de máxima na região Norte.

Na capital, a temperatura mínima deve ficar em 20°C e a máxima pode chegar a 29°C.