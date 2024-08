Confira o que abre e o que fecha no feriado de 26 de agosto

125 ANOS

Para celebrar o aniversário de Campo Grande, já amanhã a noite as ruas da Capital começam a ser preservadas para montagem das arquibancadas

A própria Afonso Pena recebe bloqueio total em ambos os sentidos no pedaço que fica entre as ruas 14 de julho e 13 de maio no domingo (25) Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campo Grande celebra 125 anos no próximo dia 26 de agosto, sendo que, para realizar o tradicional desfile cívico marcado para a segunda-feira, as interdições pelas mais diversas ruas da Cidade Morena já começam a partir deste sábado (24).

É o que confirma a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que inclusive aproveita para cobrar atenção redobrada de pedestres e motoristas, alertando para os horários e respectivas vias que passam a receber interdições amanhã (24).

Conforme planejamento do Executivo, as arquibancadas para o desfile na Capital serão instaladas pela região central, como tradicionalmente é feito, esperando atrair a mesma média de 20 mil pessoas que acompanharam as celebrações de 124 anos em 2023.

A partir de 22h deste sábado o campo-grandense já precisa estar atento ao cruzar a região central, pois a Agência Municipal de Trânsito já prevê interdição total na Rua 13 de maio entre a Rua Dom Aquino e 15 de novembro.

Importante lembrar que, por se tratar do aniversário da Capital, alguns estabelecimentos aproveitam para dar uma pausa no horário de funcionamento e é preciso estar atento ao que abre e o que fecha no feriado de 26 de agosto.

Interdições

Há interdições parciais previstas já para o primeiro horário, 06h, de domingo (25), que devem acontecer também na Rua 13 de maio para a montagem de palco e arquibancadas.

Entram na lista de interdições ainda o trecho entre a Rua Dom Aquino e Rua 15 de novembro, e a própria Afonso Pena recebe bloqueio total em ambos os sentidos no pedaço que fica entre as ruas 14 de julho e 13 de maio.

Interdições entre 16h até 23h59 acontecem nos dias 25 e 26 principalmente na Av. Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e a Av. Calógeras, sendo que na data do aniversário em si ficam bloqueadas das 06h às 14h:

Rua 13 de Maio entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua 7 de Setembro

Rua Antônio Maria Coelho; Rua Maracaju e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon

Rua Dom Aquino; Rua Barão do Rio Branco e a Rua 15 de Novembro e

Rua 7 de Setembro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua 14 de Julho

Enquanto o cruzamento entre 13 de maio a Afonso Pena abriga os palanques, o cronograma aponta que as entidades devem se concentrar no prolongamento da 13; com o início do desfile pela Barão do Rio Branco e a dispersão acontecendo pela 7 de setembro.

Pontualmente às 08h está marcada a largada do desfile, que deve durar por cerca de três horas e meia até 11h30, sendo esperado cerca de 5 mil pessoas compondo a festa de segunda-feira (26), somada a organização.

Neste ano, pelo menos 54 entidades, entre instituições militares e civis, devem compôr a passeata pelas ruas da Cidade Morena, em celebração aos 125 anos da emancipação político-administrativa da Capital sul-mato-grossense.

