Cidades

CAOS NA SAÚDE

Conselho exige revogação do decreto que reduz salários dos profissionais da saúde

A redução salarial significativa para os plantonistas deve resultar na falta de profissionais atendendo em período de grande demanda no setor da saúde

Tamires Santana

Tamires Santana

08/11/2025 - 09h30
Continue lendo...

Os decretos municipais nº 14.349 e nº 16.440, publicados recentemente no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que alteram os dispositivos relativos à remuneração de produtividade e aos plantões eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, causaram insatisfação no Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande.

Diante disso, o órgão protocolou um requerimento pendindo a revogação do decreto, afim de "evitar vazios assistenciais justamente em um dos períodos de maior demanda por atendimento", como diz o ofício do órgão enviado a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.

O pedido justifica que, a redefinição dos valores de plantões eventuais, com redução do adicional noturno e dos acréscimos em finais de semana e feriados, desestimulam a adesão dos trabalhadores às escalas e tendem a gerar vazios assistenciais. "As escalas de plantão no período de final de ano, especialmente nos plantões de Natal e Ano Novo, quando tradicionalmente há grande dificuldade em compor as equipes de atendimento devido à menor disponibilidade de profissionais", consta no pedido.

Para entender, os decretos citados reduziram em 10%  o valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida também alterou a bonificação de plantões no final do ano, reduzindo o adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. A alteração aparece no Diogrande sem nenhuma justificativa para a decisão e pegou os profissionais de surpresa. 

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed), Marcelo Santana, afirmou que a medida é um "desrespeito" com os profissionais na saúde, que, segundo ele, vem sendo desvalorizada a cada ano. 

Marcelo ainda ressaltou que na reunião convocada pela Prefeitura com os presidentes dos sindicatos na semana passada (31), onde foram comunicadas as reduções de jornada de trabalhos dos servidores municipais, o Poder Executivo alegou que os trabalhadores da área da saúde não sofreriam as mudanças, nem em carga horária, nem salarial, por ser considerado um serviço essencial. 

Uma semana depois do comunicado, o novo decreto foi publicado, jogando por terra o que havia sido afirmado aos trabalhadores. 

"Para nossa surpresa, numa sexta-feira, vem esse decreto, e esse decreto vem como ilegal, porque reduz o valor dos rendimentos dos profissionais. A Prefeitura municipal não concede reajuste aos servidores nos últimos cinco anos e ainda pra completar, vem numa véspera de final de ano, a comunicação de que vão reduzir o valor dos plantões, principalmente os plantões de final de semana. Nós entendemos isso como uma falta de respeito". 

O que diz o Comitê?

Diante da repercussão, o Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande protocolou um ofício direcionado para a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a revogação do Decreto para não causar prejuízos a prestação de serviços de saúde na Capital.

O requerimento acrescenta que a medida vai contra o art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 8.142/1990, que diz:

"Confere aos Conselhos de Saúde caráter deliberativo sobre matérias financeiras e operacionais da política municipal de saúde, bem como os princípios da gestão participativa e do controle social previstos na legislação do Sistema Único de Saúde".

Nesse cenário, o Conselho solicitou a imediata revogação dos Decretos nº 14.349/2025 e nº 16.440/2025, e propôs que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde instalem um grupo de trabalho técnico, com participação do Conselho e das representações profissionais, para reavaliar os valores e critérios de forma dialogada e equilibrada, assegurando a manutenção do atendimento à população e a valorização dos trabalhadores da saúde.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande para um esclarecimento sobre o assunto, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.

**Colaborou Karina Varjão

Cidades

Enem 2025: O que faz uma redação perder ponto ou ser zerada?

A prova, que auxilia no ingresso de estudantes em universidades de todo o País, ocorre nos domingos, 9 e 16 de novembro

07/11/2025 21h00

Crédito: Arquivo / Agência Brasil

Continue Lendo...

Saber interpretar o tema e não deixar a folha em branco são algumas das regras básicas para não zerar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prova, que auxilia no ingresso de estudantes em universidades de todo o País, ocorre nos domingos, 9 e 16 de novembro. Segundo o Painel Enem 2025, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de inscritos este ano é de 4,81 milhões.

De acordo com Caroline Zanoni, corretora na plataforma Redação Online, de Florianópolis, em Santa Catarina, diferentes situações podem contribuir para a redução de pontos da redação e até mesmo zerar o texto. Por isso, o ideal é que os vestibulandos estudem interpretação de texto, para saber desenvolver a ideia do tema, e também mantenham a calma durante a prova.

No Enem, segundo explica a corretora, a redação é avaliada em cinco competências, que são domínio da norma culta, compreensão do tema, organização do texto, argumentação e proposta de intervenção. Cada competência pode chegar a 200 pontos. Para atingir a nota mais alta de cada uma é preciso escrever em formato dissertativo-argumentativo, propondo soluções para o tema exposto. Quando os estudantes fogem do tema, escrevem apenas palavras isoladas ou copiam o texto de apoio, podem zerar a redação.

"Os alunos são penalizados por erros como acentuação incorreta, palavras fora da margem da folha, falhas de sintaxe e ortografia No caso de palavras fora da margem, por exemplo, é preciso continuar a palavra na próxima linha e não escrever fora da margem, porque mesmo um deslize pequeno pode custar pontos. O Enem permite até dois desvios leves, mas a reincidência já afeta a nota", explica Caroline.

Outro erro comum é tentar decorar redações ou repertórios prontos. Isso não apenas aumenta o nervosismo como pode reduzir a autenticidade do texto. Apesar da correção das redações ser minuciosa, é possível garantir alguns pontos. Conforme Caroline, os estudantes que apresentam a proposta de intervenção do tema, incluindo agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, e respeitam o tema, já podem atingir 200 pontos.

Segundo Gabriele Amorim, também corretora do Redação Online, durante a escrita da redação, os estudantes podem se basear nos textos de apoio, que contêm dados, gráficos e informações sobre o tema. Entretanto, é preciso estar atento para não copiar e sim desenvolver a ideia utilizando os textos.

"Muitos alunos acham que podem copiar dados dos textos de apoio, mas se fizerem isso integralmente, a redação pode ser anulada. Um exemplo que vi foi em 2023, sobre a herança cultural africana no Brasil: alguns alunos viram o termo 'herança' e abordaram o tema como se fosse uma herança financeira. Por isso, é preciso estar atento para se embasar no material de apoio sem recorrer a um copia e cola", explica.

Erros que podem zerar a redação:

  • Fugir totalmente do tema proposto
  • Não apresentar proposta de intervenção quando exigida
  • Não respeitar o gênero dissertativo-argumentativo
  • Apresentar apenas palavras isoladas, desenhos ou frases desconexas
  • Copiar integralmente os textos motivadores
  • Caligrafia ilegível
  • Conter conteúdo ofensivo, discriminatório ou que viole os direitos humanos
  • Erros que podem reduzir a pontuação:
  • Falta de interpretação do tema
  • Erros de acentuação e ortografia
  • Texto fora das margens
  • Decoreba de redações prontas

AGORA VAI?

Após meses de estagnação, ambulâncias paradas estão próximas de rodarem na Capital

Com o Termo de Anuência assinado pelos órgãos fiscalizadores, as seis novas viaturas estão prestes a substituir as alugadas

07/11/2025 20h52

Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril

Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Em reunião na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha, assinou o Termo de Anuência e a Solicitação de Aditamento do Termo de Doação nº 561/2024, referente a doação de ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campo Grande. Os veículos estão parados desde abril no pátio da Sesau.

A finalidade da Solicitação de Aditamento é substituir as cinco ambulâncias alugadas, aquelas com gastos de R$ 70 mil por mês aos cofres públicos, pelas seis novas que foram doadas ao Município de Campo Grande. Das seis que estão paradas no pátio da Sesau, cinco serão para renovação da frota e uma para ampliação.

Inicialmente, os novos veículos doados em abril deste ano, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, tinham o intuito de ampliar a frota, porém com a Solicitação de Aditamento a proposta muda para renovação dela.

Âmbulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril
Atualmente, a frota de ambulâncias em Campo Grande conta com 14 veículos / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ao Correio do Estado, Vanderlei Bispo, membro do Comitê Gestor da Saúde, disse que a Secretaria Municipal de Saúde cometeu um equívoco quando solicitou novas ambulâncias, em 2021. Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi pedido. Com isso, somou-se as viaturas alugadas e doadas, excedendo o número das 14 capacitadas, pois faltam profissionais para atuarem nos novos transportes.

De acordo com Vanderlei, o Ministério da Saúde orientou que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Os órgãos fiscalizadores são: Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. O Termo de Anuência já foi assinado pelos dois primeiros, e agora só depende das assinaturas dos outros dois, que devem ser colhidas na próxima segunda-feira (10). Posteriormente, o documento será encaminhado ao Ministério da Saúde para análise e autorização para a substituição imediata dos veículos alugados pelos novos.

O presidente da Comissão de Saúde ressaltou que continuará acompanhando o processo e cobrando celeridade na incorporação das viaturas à operação do SAMU

“A população precisa ver resultado. Temos que unir esforços entre Câmara, Prefeitura e Ministério Público para que esses recursos públicos sejam bem aplicados. Cada ambulância parada é um atendimento que deixa de acontecer”.

Imbróglio

As ambulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril deste ano, pois, de acordo com Vanderlei Bispo, o contrato assinado pela secretaria solicitando novas ambulâncias, em 2021, teve um equívoco. 

Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi solicitado. Com isso, o número de veículos excederia os 14, sendo que há equipes para 12 e os outros dois ficam como ampliação. Consequentemente, não seria permitido a veiculação desses automóveis.

Vanderlei ainda relata que o Ministério da Saúde deu a opção de usar as seis ambulâncias como ampliação, o que seria impossível pois cada veículo precisaria de quatro equipes para alternar os turnos, ou a Sesau teria que devolvê-las. 

A última cartada dada pelo Ministério foi que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Ministério da Saúde sobre as ambulâncias paradas

Conforme o Ministério da Saúde, a Prefeitura tem o prazo de até 90 dias para comprovar o efetivo funcionamento do serviço, realizando o processo de habilitação do serviço junto à Secretaria Estadual de Saúde de sua região. 

Caso o prazo não seja cumprido, a normativa prevê a possibilidade de devolução dos veículos e dos recursos financeiros, com correção monetária, assegurando o direito à defesa”.


