Contar diz ter confiança após campanha pelos 79 municípios de MS

O candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul Capitão Renan Contar (PL) votou na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O candidato falou sobre a campanha, as expectativas para a apuração e a trajetória percorrida durante o período eleitoral.
Contar afirmou que chega ao dia da votação com sentimento de esperança e confiança no trabalho realizado durante a campanha. “Vivemos um tempo de esperança, de renovação. Está nas mãos de todos os brasileiros, nesse momento, escolherem um novo futuro”, declarou.
Ao avaliar a campanha em Mato Grosso do Sul, o candidato disse acreditar no trabalho desenvolvido pela equipe e classificou a trajetória eleitoral como pautada pela transparência. Segundo ele, este domingo representa o momento de avaliar o resultado do trabalho realizado durante os últimos meses.
Contar estava acompanhado da esposa e de integrantes de sua equipe. Durante a coletiva, afirmou que pretende acompanhar a apuração junto de familiares, amigos e colaboradores que participaram da campanha.
Campanha pelos 79 municípios
Questionado sobre as diferenças entre a campanha deste ano e disputas anteriores, Contar afirmou que chega à eleição com mais experiência e destacou a estrutura partidária e o apoio recebido ao longo da corrida eleitoral.
“Me encontro num momento com muito mais maturidade. A gente aprendeu muito na última campanha”, disse. O candidato também afirmou que percorreu os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, em uma campanha que definiu como “pé no chão” e de contato direto com os eleitores.
Contar também mencionou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que recebeu dele a missão de trabalhar pela união do grupo político no Estado.
Após votar, o candidato afirmou que permanecerá com familiares, amigos e integrantes da campanha durante a apuração. Segundo ele, depois da divulgação do resultado, a programação prevê encontros com apoiadores e integrantes da equipe.
Em Mato Grosso do Sul, os eleitores escolhem neste domingo dois representantes para o Senado Federal. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.