Convocados para Curso da GCM têm até hoje para fazer matrícula

Os 30 candidatos convocados para a próxima etapa do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande têm até as 23h59 desta quinta-feira (21) para realizar a matrícula no Curso de Formação. A convocação foi publicada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19) e contempla candidatos considerados aptos na etapa de investigação social.
A matrícula é obrigatória para os convocados e deve ser feita dentro do prazo estabelecido no edital. Quem não cumprir as exigências pode ficar de fora da etapa seguinte do concurso.
Os candidatos devem preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir toda a documentação exigida no edital.
Depois, os documentos precisam ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF e enviados para o e-mail [email protected].
Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.
A relação dos 30 convocados, a ficha de matrícula e as demais orientações estão disponíveis no Anexo I do edital publicado pela Prefeitura.
Curso começa em setembro
A formação corresponde à 6ª etapa do concurso e tem caráter classificatório e eliminatório. A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal.
Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.
O curso terá 760 horas de formação, com aulas teóricas e atividades práticas. A programação será em período integral e poderá incluir atividades aos sábados, domingos, feriados e também no período noturno.
Para ser aprovado, o candidato deverá atingir média final mínima de 60 pontos, além de cumprir os critérios previstos para as avaliações práticas.
A frequência mínima exigida é de 90%.
Durante o Curso de Formação, os convocados deverão ter dedicação exclusiva às atividades. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada de forma proporcional aos dias de curso.
A conclusão e aprovação na formação são necessárias para que o candidato avance no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.
Serviço
Quem: 30 candidatos aprovados no concurso da GCM e considerados recomendados na investigação social
Matrícula: 20 e 21 de agosto
Prazo final: 23h59 de 21 de agosto
Envio: ficha de matrícula e documentação em um único arquivo PDF
E-mail: [email protected]
Aula inaugural: 8 de setembro, às 8h
Local: Teatro do Paço Municipal
Carga horária: 760 horas
Frequência mínima: 90%
Bolsa-auxílio: 50% do vencimento inicial da 3ª Classe, proporcional aos dias de curso
A lista dos convocados e todas as exigências para a matrícula estão no Anexo I do edital divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.