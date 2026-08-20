Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Formação

Convocados para Curso da GCM têm até hoje para fazer matrícula

Prefeitura chamou 30 aprovados no concurso; candidatos devem enviar documentação até as 23h59 desta quinta-feira

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

20/08/2026 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os 30 candidatos convocados para a próxima etapa do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande têm até as 23h59 desta quinta-feira (21) para realizar a matrícula no Curso de Formação. A convocação foi publicada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19) e contempla candidatos considerados aptos na etapa de investigação social.

A matrícula é obrigatória para os convocados e deve ser feita dentro do prazo estabelecido no edital. Quem não cumprir as exigências pode ficar de fora da etapa seguinte do concurso.

Os candidatos devem preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir toda a documentação exigida no edital.

Depois, os documentos precisam ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF e enviados para o e-mail [email protected].

Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.

A relação dos 30 convocados, a ficha de matrícula e as demais orientações estão disponíveis no Anexo I do edital publicado pela Prefeitura.

Curso começa em setembro

A formação corresponde à 6ª etapa do concurso e tem caráter classificatório e eliminatório. A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal.

Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.

O curso terá 760 horas de formação, com aulas teóricas e atividades práticas. A programação será em período integral e poderá incluir atividades aos sábados, domingos, feriados e também no período noturno.

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir média final mínima de 60 pontos, além de cumprir os critérios previstos para as avaliações práticas.

A frequência mínima exigida é de 90%.

Durante o Curso de Formação, os convocados deverão ter dedicação exclusiva às atividades. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada de forma proporcional aos dias de curso.

A conclusão e aprovação na formação são necessárias para que o candidato avance no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.

Serviço

Quem: 30 candidatos aprovados no concurso da GCM e considerados recomendados na investigação social

Matrícula: 20 e 21 de agosto

Prazo final: 23h59 de 21 de agosto

Envio: ficha de matrícula e documentação em um único arquivo PDF

E-mail: [email protected]

Aula inaugural: 8 de setembro, às 8h

Local: Teatro do Paço Municipal

Carga horária: 760 horas

Frequência mínima: 90%

Bolsa-auxílio: 50% do vencimento inicial da 3ª Classe, proporcional aos dias de curso

A lista dos convocados e todas as exigências para a matrícula estão no Anexo I do edital divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.

SERVIÇO

Procon oferece serviço gratuito de conciliação em Campo Grande

O sistema dispensa a contratação de representação jurídica ou o pagamento de taxas processuais para a maioria das demandas de consumo

20/08/2026 11h45

Compartilhar
Procon Municipal fica na Rua Venâncio Borges do Nascimento, número 377

Procon Municipal fica na Rua Venâncio Borges do Nascimento, número 377 Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Em Campo Grande, moradores que enfrentam problemas com cobranças indevidas, produtos defeituosos ou descumprimento de contratos, podem procurar o serviço de conciliação do Procon Municipal para resolução dos impasses. 

Com objetivo de mediar o conflito entre o consumidor e a empresa, o Procon busca um acordo amigável sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Enquanto um processo judicial pode levar anos para ser concluído, a negociação realizada pelo órgão costuma ser resolvida em poucos dias ou semanas. 

O serviço, incluindo todo suporte e intermediação, é gratuito. Além disso, o sistema dispensa a contratação de representação jurídica ou o pagamento de taxas processuais para a maioria das demandas de consumo. 

Como buscar atendimento 

O consumidor que identificar alguma irregularidade em compras ou serviços pode procurar a sede do Procon Municipal para registrar a reclamação e agendar uma audiência de conciliação. 

O órgão fica localizado na Rua Venâncio Borges do Nascimento, número 377. O atendimento para o agendamento de audiências é presencial.

Boletim Epidemiológico

MS registra mais de 10 mil casos confirmados de chikungunya e 30 mortes

Dourados, Bonito, Jardim e outras cidades estão entre os municípios com óbitos registrados pela doença

20/08/2026 11h30

Compartilhar
Chikungunya e dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti (acima)

Chikungunya e dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti (acima) Foto: Pixabay

Continue Lendo...

A Secretaria de Estado de Saúde (SED) publicou os dados do Boletim Epidemiológico, referente à 32ª semana epidemiológica. O levantamento atualizado mostra que Mato Grosso do Sul já registrou 12.663 possíveis casos de chikungunya, sendo 10.041 já confirmados. 

Dentre todos os casos já confirmados, foram registradas também 30 mortes em decorrência da chikungunya. As cidades do estado que registraram óbitos foram, Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ponta Porã, Nioaque e Corumbá. 

Dos 30 óbitos, um ainda permanece em investigação. O boletim também registra 114 casos confirmados da doença em gestantes.

Além dos casos de chikungunya, o Estado também acumula cerca de 4.667 possíveis casos, sendo 1.978 confirmados. Dentre os casos registrados, foi confirmado uma morte pela doença, no município de Bonito. 

Nos últimos 14 dias Inocência, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia, Amambai, Jardim, Itaporã, Paranhos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Bonito, Coxim, Três Lagoas e Dourados registraram baixa incidência de casos confirmados de dengue.

Visando o combate a dengue, Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 241.030 doses da vacina contra a dengue e já registra mais de 220 mil doses aplicadas.

A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Megafábrica de celulose compra 300 tritrens para ceder a parceiros
inocência

/ 1 dia

Megafábrica de celulose compra 300 tritrens para ceder a parceiros

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7096, quarta-feira (19/08)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7096, quarta-feira (19/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3766, de quarta-feira (19/08)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3766, de quarta-feira (19/08)

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2998, quarta-feira (19/08)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2998, quarta-feira (19/08)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3046, terça-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3046, terça-feira (18/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Leandro Provenzano

/ 15 horas

O seguro embutido na sua prestação existe. E pode quitar a dívida
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Marketing digital não é postar. É construir demanda.
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 11/08/2026

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas