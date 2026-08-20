Convocados para Curso da GCM têm até hoje para fazer matrícula - Divulgação/ GCM

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Os 30 candidatos convocados para a próxima etapa do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande têm até as 23h59 desta quinta-feira (21) para realizar a matrícula no Curso de Formação. A convocação foi publicada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19) e contempla candidatos considerados aptos na etapa de investigação social.

A matrícula é obrigatória para os convocados e deve ser feita dentro do prazo estabelecido no edital. Quem não cumprir as exigências pode ficar de fora da etapa seguinte do concurso.

Os candidatos devem preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir toda a documentação exigida no edital.

Depois, os documentos precisam ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF e enviados para o e-mail [email protected].

Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.

A relação dos 30 convocados, a ficha de matrícula e as demais orientações estão disponíveis no Anexo I do edital publicado pela Prefeitura.

Curso começa em setembro

A formação corresponde à 6ª etapa do concurso e tem caráter classificatório e eliminatório. A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal.

Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.

O curso terá 760 horas de formação, com aulas teóricas e atividades práticas. A programação será em período integral e poderá incluir atividades aos sábados, domingos, feriados e também no período noturno.

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir média final mínima de 60 pontos, além de cumprir os critérios previstos para as avaliações práticas.

A frequência mínima exigida é de 90%.

Durante o Curso de Formação, os convocados deverão ter dedicação exclusiva às atividades. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada de forma proporcional aos dias de curso.

A conclusão e aprovação na formação são necessárias para que o candidato avance no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.

Serviço

Quem: 30 candidatos aprovados no concurso da GCM e considerados recomendados na investigação social

Matrícula: 20 e 21 de agosto

Prazo final: 23h59 de 21 de agosto

Envio: ficha de matrícula e documentação em um único arquivo PDF

E-mail: [email protected]

Aula inaugural: 8 de setembro, às 8h

Local: Teatro do Paço Municipal

Carga horária: 760 horas

Frequência mínima: 90%

Bolsa-auxílio: 50% do vencimento inicial da 3ª Classe, proporcional aos dias de curso

A lista dos convocados e todas as exigências para a matrícula estão no Anexo I do edital divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.