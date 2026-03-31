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COP15 serviu para ampliar proteção a espécies do Pantanal

Conferência em Campo Grande debateu conservação de onças-pintadas, ariranha, pintado e a ave maçarico, todas encontradas no bioma sul-mato-grossense

Felipe Machado

31/03/2026 - 08h05
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Encerrada no domingo em Campo Grande, a 15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS, na sigla em inglês) serviu para colocar espécies presentes no Pantanal como centro de debates na ampliação da proteção e da conservação.

Ao final da conferência, as negociações, decisões adotadas e resultados são divulgados publicamente para que se tenha conhecimento do que foi discutido durante os seis dias de evento. No dia 29, foi anunciado que 40 espécies, subespécies e populações foram incluídas ou reclassificadas nos anexos 1 e 2 da convenção como resultados dos debates realizados na Capital sul-mato-grossense.

Em conversa com o Correio do Estado, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e presidente da COP15, João Paulo Capobianco, citou como exemplo a ariranha (de nome científico Pteronura brasiliensis), a maior espécie de lontra do mundo e um predador de topo no Pantanal, que passou por sérios riscos de extinção nos últimos anos e que ainda enfrenta ameaça.

“Quando essa espécie entra no anexo 1, todos os países onde essa espécie ocorre, obrigatoriamente, têm que adotar medidas de proteção muito restritas. O Brasil já tem lista de espécies ameaçadas, mas tem outros países que não têm. Então, obrigatoriamente, a ariranha ganha proteção em todos os países onde ela ocorre”, explica.

“No anexo 2, que a ariranha também entrou, visa a cooperação entre países. Os países têm que cooperar. Então, são assinados os acordos de ação concertada onde cada país deve cuidar das ações no seu território necessárias a garantir a proteção daquela espécie no momento em que ela passa por seu território”, completa Capobianco.

Em nota divulgada ontem citando os resultados principais da conferência, o ministério detalha que a proposta de incluir a ariranha nos dois anexos foi realizada pela França, com Peru, Bolívia, Panamá, Equador, Paraguai, União Europeia, Senegal e Venezuela. De forma óbvia, o Brasil apoiou a proposição francesa.

Ademais, o peixe surubim-pintado (Pseudoplatystoma corruscans), conhecido apenas como pintado, também participou dos debates. No final, ele foi incluído no anexo 2, depois de uma proposta que partiu do Brasil e que deve contribuir com a conservação nos outros países onde a espécie é encontrada, como na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai.

“O pintado é um peixe de muito interesse para a segurança alimentar, turismo e alimentação. É uma espécie que fomenta uma atividade econômica muito importante. O Brasil faz toda a lição de casa para proteger essa espécie. Só que a Argentina, o Uruguai e o Paraguai não fazem essa lição de casa. A gente pode perder essa espécie mesmo com o Brasil fazendo tudo possível para proteger essa espécie. Esse é o sentido da convenção”, afirma o presidente da COP15.

O pintado está, assim como a ariranha, presente no Pantanal sul-mato-grossense, principalmente na Bacia do Alto Paraguai, principal bacia que banha o bioma.

As aves maçarico-de-bico-torto (Numenius phaeopus hudsonicus) e maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica) foram incluídos no anexo 1, enquanto o caboclinho-do-pantanal (Sporophila iberaensis) foi adicionado no anexo 2. Todas essas espécies também são vistas no Pantanal de Mato Grosso do Sul, com alta capacidade de migrar para outros países.

ONÇA-PINTADA

Uma das marcas registradas do Pantanal não poderia ficar de fora das discussões durante a COP15. Mesmo que não inclusa ou reclassificada em um dos anexos finais da conferência, Capobianco destacou os debates sobre o maior felino das américas.
“Aconteceram várias reuniões para tratar sobre onças. E nessas reuniões, se discutiu quais são as melhores práticas”, afirma.

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Cidades

Motta diz que Gleisi fez 'grande trabalho' e não faltou diálogo com governo apesar de 'embates'

O presidente da Câmara dos Deputados, elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais

30/03/2026 21h00

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Crédito: José Cruz / Agência Brasil

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a quem chamou de "amiga", e a relação que teve com o governo nos últimos meses. Afirmou que houve "momentos difíceis", mas que "nunca faltou respeito, diálogo e compromisso".

"(Quero) fazer um reconhecimento ao trabalho da minha amiga, ministra Gleisi Hoffmann, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, com quem tive a graça de satisfação de conviver enquanto presidente da Câmara. E aqui atestar o seu compromisso com o País, com o governo, o bom diálogo com a Câmara", afirmou o presidente da Câmara.

"Tivemos momentos difíceis, de alegria, de embate, mas nunca faltou respeito, diálogo e compromisso de implementarmos uma agenda na Câmara, não em favor de um partido, mas buscando colocar o Brasil acima de tudo", completou o deputado.

Motta participou da inauguração de obras de conectividade de escolas públicas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também participaram do evento os seguintes ministros:

  • Camilo Santana, da Educação;
  • Rui Costa, da Casa Civil;
  •  Frederico Siqueira, das Comunicações;
  • Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais;
  • Esther Dweck, da Gestão;
  •  Margareth Menezes, da Cultura;
  • Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia.

O presidente da Câmara disse que quando assumiu o cargo, destacou que "a educação seria uma prioridade da nossa gestão". Em fevereiro deste ano, Motta liderou a aprovação de um projeto do governo que cria um instituto federal em Patos (PB), reduto eleitoral do deputado e de sua família.

"Cada vez mais o Parlamento tem que trabalhar com o Executivo para garantir mais educação para o nosso País, porque só através da educação vamos ter um País mais justo e com oportunidades", declarou.

Motta tem se aproximado do governo nos últimos meses, em especial diante da proximidade com as eleições. Agradeceu Lula pela criação do instituto federal em Patos e disse que ele realizou um "sonho".

"Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da PB. Hoje, o senhor realiza este sonho", declarou Motta.

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Cidades

Semana Santa: Quinta-feira é feriado? Veja quais os dias de folga

A Páscoa é celebrada no domingo, dia 5

30/03/2026 19h00

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Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

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Quinta-Feira Santa, dia 2 de abril, é feriado? A resposta é simples: não. O feriado nacional é válido apenas para a Sexta-Feira Santa, que ocorre este ano em 3 de abril.

A Páscoa é celebrada no domingo, dia 5. A data não é feriado, mas muitas categorias estabelecem acordos para folgar nessa data

A quinta-feira da Semana Santa é um dia normal de trabalho e não é designada como feriado nacional. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas, no entanto, não têm aula.

Em alguns locais, a quinta-feira, 2, será ponto facultativo. São os casos do Ceará e de Tocantins, onde os governadores decretaram ponto facultativo em todo o Estado para órgãos públicos estaduais, exceto serviços essenciais.

A lei trabalhista determina que funcionários sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não podem trabalhar em feriados a não ser que recebam o valor da hora em dobro ou ganhem uma folga compensatória na semana seguinte ao feriado trabalhado.

Há exceção, no entanto, para profissionais que atuam em serviços considerados "essenciais", como médicos, enfermeiros, bombeiros, entre outros.

No caso do ponto facultativo, cada instituição de serviço não essencial pode determinar se abre ou não na data e, consequentemente, se seus funcionários trabalham ou não.

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