Coren-MS pede cancelamento de concurso que ignora a lei do piso da enfermagem

Expansão de rotas em Campo Grande é vista por setor como potencial para melhorar cenário turístico da região

Bonito, no oeste de Mato Grosso do Sul está prestes a dar mais um salto em direção ao desenvolvimento no ecoturismo, diante da ampliação de voos saindo de Campo Grande com destino à Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Seguro (BA).

A expectativa, segundo representantes do setor é positiva, já que a comercialização e fluxo turístico da cidade e Serra da Bodoquena podem aumentar consideravelmente. A facilidade de chegada ao Estado, com menos tempo de voo e menor custo, é uma das reivindicações antigas do segmento.

"Além de atrair mais turistas nacionais, essas novas rotas aéreas permitem trabalhar com públicos variados, como famílias em busca de lazer, aventureiros interessados nas belezas naturais de Bonito e profissionais participando de eventos e incentivos corporativos. Bonito se torna, assim, um destino ainda mais acessível e atrativo para diversos segmentos de turistas, com uma oferta de voos mais econômica e conveniente", destaca a gerente geral do Hotel Zagaia, Gitane Klain.

Os novos deslocamentos que saem de Campo Grande para Porto Seguro, iniciaram no dia 9 de julho e para Florianópolis, no último dia 13. Em setembro, a Azul deve lançar uma rota direta para Belo Horizonte, com três voos semanais para o Aeroporto de Confins.

A empresa área GOL também tem previsão de incluir voos diretos para o Rio de Janeiro, conectando Campo Grande ao Aeroporto Internacional do Galeão com três frequências semanais até outubro.

Com isso, a frequência dos voos entre a Capital de Mao Grosso do Sul e o Aeroporto Internacional de Guarulhos aumenta, de 16 para 22 voos semanais. Enquanto a Latam incrementará as operações entre Campo Grande e o Aeroporto de Congonhas passando de sete para 10 voos semanais a partir de agosto.

Turismo em queda na região

Conforme noticiado pelo Correio do Estado nesta terça-feira (16), Bonito recebeu 132.979 turistas no primeiro semestre de 2024, entre janeiro e junho. O número é 16,39% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando 142.147 visitaram a cidade.

Os dados, divulgados pelo OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito) , mostram que a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (36,64%), Paraná (10,89%), Mato Grosso do Sul (8,67%), Santa Catarina (8,44%), Rio de Janeiro (7,69%), Rio Grande do Sul (6,13%), Minas Gerais (5,40%), Distrito Federal (2,22%), Goiás (1,13%), entre outros.

Imagem área do centro de Bonito durante tradicional festival- Foto: Sectur/Bonito

Conforme o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, há melhoria da conectividade aérea com estados emissores de turistas.

“Os novos voos criam facilidades em mercados que nos interessam, como a conexão com Confins (aeroporto de Belo Horizonte), que perdemos após a pandemia. O mineiro é um público que nos interessa, já é uma demanda muito boa para o Estado. O Rio de Janeiro também é uma demanda que a gente sempre solicita e vem agora de forma mais alongada: de setembro até janeiro", aponta o representante.

Segundo o Observatório de Turismo de Bonito/ Convention Bureau, entidade que atua no fomento ao setor, a expectativa é grande.

"Nossa expectativa é positiva. O Observatório vem realizando um trabalho de monitoramento da atividade turística desde 2015 e vamos conseguir acompanhar esse crescimento, como exemplo o aumento no posicionamento no ranking dos turistas vindos dos estados emissores, como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais", relata a nota. 

Outra alternativa para atrair turistas foi a construção da rodovia MS-345, que encurta o trajeto em 40 km. Trecho que traz mais opções para quem deseja explorar as belezas naturais da região. A rodovia MS-345, popularmente conhecida como Estrada do 21, liga Anastácio a Bonito e reduz o tempo de viagem entre Campo Grande e Bonito em cerca de 30 minutos. Com 260 quilômetros de extensão, a nova estrada inaugurada no último dia 2 de julho oferece uma alternativa mais rápida e eficiente para os viajantes.

Locais para turistar

*Colaborou Naiara Camargo - Com informações da assessoria

