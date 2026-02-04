Corguinho decreta situação de emergência após 315 milímetros de chuva

Corguinho, município localizado a 95 quilômetros de Campo Grande, vai decretar situação de emergência, nesta quarta-feira (4), devido às chuvas intensas que atingem o município. O decreto será publicado nas próximas horas no Dário Oficial de Corguinho.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Temo e do Clima (Cemtec-MS), 315,2 milímetros foram registrados, nas últimas 72 horas, entre domingo (1°) e quarta-feira (4), no município.
Isto significa que já choveu 63% a mais do que é esperado para o mês.
A chuva causou diversos estragos, como:
- Famílias ilhadas
- Isolamento de comunidades rurais
- Tráfego comprometido
- Áreas temporariamente sem acesso
- Danos em estradas vicinais e cabeceiras de pontes
- Transbordamento do Rio Aquidauana
De acordo com a Defesa Civil de Corguinho, os locais mais afetados até o momento são:
- Fazenda Independência
- Indaiá
- Assentamento Liberdade Camponesa
- Córrego da Areia
- Jeromão
- Lageado
- Taboco
O Rio Aquidauana e Córrego Barrinha estão transbordando e atingindo o quintal de chácaras, residências e decks de balneários.
Crédito dos vídeos: Divulgação/WhatsApp
Equipe da Defesa Civil realizam vistorias, sinalizam pontos críticos e levantam dados a respeito dos estragos causados pelo temporal.
"A Defesa Civil orienta a população para que evite deslocamentos desnecessários pelas áreas rurais, redobre a atenção ao transitar pelas estradas e não tente atravessar locais alagados ou pontes que apresentem avarias, preservando a segurança de todos", informou o órgão por meio de nota.
OUTROS MUNICÍPIOS
Além de Corguinho (MS), a chuva atingiu vários municípios de Mato Grosso do Sul, sendo que a região central do Estado foi a mais afetada.
São Gabriel do Oeste (294,4 mm), Coxim (198 mm), Campo Grande (174 mm), Camapuã (166 mm), Bandeirantes (147 mm) e Rochedo (146 mm) são alguns dos municípios com maiores acumulados, segundo o Cemtec.
O sol não 'deu a caras' pelo terceiro dia seguido em Campo Grande. O tempo está nublado, instável, úmido e chuvoso desde domingo (1°) na Capital.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo e laranja de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul. Isto significa que pode ocorrer chuva entre 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.