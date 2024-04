Corpo de Anderson Leonardo será velado neste domingo no Rio

MEIO AMBIENTE

Raios secos são a causa provável do início do incêndio florestal

Um incêndio em vegetação na rodovia BR-487, município de Naviraí foi registrado no último sábado (27) e já dura 3 dias. O foco estava próximo a Área de Proteção Ambiental do Rio Paraná, às margens do Parque Nacional da Ilha Grande.

Na imagem encaminhada para o Correio do Estado é possível observar a fumaça se espalhando e focos de queimada em árvores próximas à rodovia. De acordo com os motoristas, o fluxo da rodovia está bom, entretanto, há uma certa preocupação com o risco do incêndio se alastrar em mais áreas.

Segundo o Subtenente Camargo do 6° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente (6ºSGBM/Ind) foi instalada uma equipe 24h na região, com o intuito de monitorar a área ‘caso seja necessário, estaremos mandando uma aeronave do corpo de bombeiros para dar suporte’, informou.

Ainda não há informações sobre o que ocasionou os focos de incêndio, ‘o mais provável, é que, muitas vezes, ocorrem os raios secos, que é quando o raio atinge o local, mas não vem a chuva para apagar e aí inicia o incêndio florestal’, explicou o Subtenente.

Incêndios

O Diário Oficial da União publicou nesta segunda-feira (29), a portaria assinada pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco, que declara estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros.

Desde dezembro de 2023, MS enfrenta diversos desafios em relação à incêndios florestais e queimadas, influenciados principalmente pelo fenômeno El Niño. Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a cidade de Corumbá teve até o momento, 252 focos de incêndio, colocando o estado de MS em 5° lugar no ranking nacional de incidência.

No início de abril, o governador Eduardo Riedel confirmou que está em andamento o levantamento de áreas prioritárias para que ocorra a queima prescrita. - aquela que envolve o uso controlado do fogo para fins de conservação, pesquisa científica e manejo.

