Correio do Estado representa o Brasil em programa da Embaixada dos EUA

O editor-chefe do Correio do Estado, Eduardo Miranda, é um dos representantes do Brasil no International Visitor Leadership Program 2024, um programa de liderança para visitantes internacionais, que é o intercâmbio mais prestigiado de Departamento de Estados do EUA com foco em jornalismo investigativo. Do Brasil, além do Correio do Estado, participa a jornalista da TV Bahia, Luana Assiz Santos.

O International Visitor Leadership Program - IVLP é um programa de intercâmbio desenvolvido pelo Departamento de Estado Americano, com processo de seleção realizado pela Embaixada e Consulados Americanos no Brasil, no qual foram selecionados os dois profissionais.

O programa reúne, no total, 17 jornalistas internacionais de países como Paquistão, Nepal, Azerbaijão, Uganda, Catar, Austrália, entre outros.

Confira a lista dos profissionais selecionados abaixo:

Eduardo Miranda – editor-chefe do Correio do Estado – Brasil

Luana Assiz Santos – apresentadora na TV Bahia - Brasil

Lehaz Ali - Neo News – Paquistão

Erin Marisa Bates – jornalista e apresentadora na Carte Blanche – África do Sul

Rashad Azeez Blbas - Gerente de Programa na STOP Organização para Monitoramento e Desenvolvimento - Iraque

Agshin Karimov – repórter e comentarista político na Oxu - Azerbaijão

Kosh Raj Koirala – Editor no República Daily – Nepal

Yanina Korniienko – Jornalista no Slidstvo.info Projeto de jornalismo investigativo - Ucrânia

Farai Shawn Matiashe – Jornalista freelance – Zimbábue

Hannington Muluuta – Produtor de notícias senior no Vision Group - Uganda

Hala Nasreddine – Líder da unidade investigativa no Daraj - Líbano

Basjola Pandeli – Apresentador na MCN Television - Albânia

Asmahan Ibrahim Faten Qarjouli – Jornalista no Doha News – Catar

Emma Lyn Ruben – Escritor e produtor de conteúdo e escritor freelance - Australia

Ekaterina Selivanova – Coordenadora editorial do projeto Organized Crime and Corruption Reporting Project [organização de jornalismo investigativo especializada em crime organizado] - Holanda

Vu Em Tran – Repórter na Vietnam Television VTV – Vietnã

Samad Opeyemi Uthman – Jornalista de investigação digital na Agence France-Presse (AFP) - Nigéria

International Visitor Leadership Program 2024

Durante três semanas, até o dia 6 de outubro, os jornalistas visitarão quatro cidades americanas, sendo a primeira a capital Washington D.C. O intercâmbio também passará por Tampa (FL), Sacramento (CA) e Salt Lake City (UT).

O programa explora o papel que os jornalistas desempenham na sociedade americana ao investigarem fatos, criarem conscientização,e informar o público sobre corrupção, propina, abuso de poder e outros pontos que afetam o o governo, comunidades locais, negócios, meio ambiente, saúde, segurança e sociedade no geral.

Segundo a Embaixada, os participantes irão explorar os valores e as éticas que fundamentam investigações jornalísticas e os impactos do jornalismo investigativo.

Os profissionais também irão avaliar o impacto das mídias sociais, jornalismo cidadão e formas alternativas de reportagem dentro do contexto de fornecer informações factuais, precisas e verificáveis, incluindo análises das ações de comunidades e especialistas para verificar os fatos das notícias e discussões sobre melhores práticas para garantir que as fatos sejam verificados.

Por fim, como parte do International Visitor Leadership Program, o projeto inclui um workshop acadêmico de nível profissional ou de pós-graduação focado em jornalismo investigativo.