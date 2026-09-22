MS recebe 4,5 toneladas de itens básicos para vítimas de incêndios e vendavais

Mato Grosso do Sul recebeu ajuda humanitária destinada à pessoas atingidas por vendavais e incêndios nos últimos meses.
Ao todo, 364 cestas básicas e 200 kits de limpeza, que totalizam 4,5 toneladas, vão beneficiar 1.600 moradores de Campo Grande e região do Pantanal, que sofreram com temporais e queimadas em setembro e julho, respectivamente.
A carga inclui alimentos como arroz, feijão, açúcar, macarrão, vinagre, café, biscoitos e itens de higiene pessoal e de limpeza.
Em parceria com o Movimento União BR, a Latam Airlines Brasil foi a responsável por realizar o transporte gratuito através do programa Avião Solidário, iniciativa que utiliza a malha aérea para apoiar ações humanitárias, ambientais e de desenvolvimento regional.
TEMPORAL
Forte temporal atingiu Campo Grande em 10 de setembro de 2026. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 19,6 milímetros de chuva e rajadas de vento de 87 km/h foram registrados.
O vendaval causou diversos estragos nas sete regiões da Capital:
- Queda de árvores em todas as sete regiões de Campo Grande
- Interdição de avenidas/vias obstruídas
- Queda de árvores em cima de carros
- Queda de postes de energia
- Alagamento de ruas
- Cancelamento de aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme)
- Queda de energia em dezenas de bairros por vários dias consecutivos
- Abertura de buracos e crateras nas ruas
- Semáforos desligados
- Queda do painel do Fort Atacadista na avenida Ernesto Geisel
- Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário
- Destelhamento do Armazém Cultural, na avenida Calógeras
- Explosão de parede de vidro em academia no bairro Universitário
- Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos
- Não houve vítimas fatais.
INCÊNDIO
Queimadas atingiram a região do Pantanal (Pantanal de Otuquis, região de Corumbá-Forte Coimbra) na segunda quinzena de julho de 2026.
Na época, o fogo chegou bem próximo a fronteira com a Bolívia.
As chamas afetaram a população da região e causou impactos sobre a fauna, flora e a qualidade do ar.
A proximidade dos incêndios com áreas habitadas e com a fronteira internacional exigiu atenção e combate intenso dos bombeiros.