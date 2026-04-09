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ABERTURA DE INSCRIÇÕES

Corrida pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça começa em MS

O cargo está vago desde a exoneração do ex-magistrado Ari Raghiant Neto, no final de março

João Pedro Flores

09/04/2026 - 10h30
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A corrida pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que pertence à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e era ocupada pelo ex-magistrado Ari Raghiant Neto começa oficialmente nesta quinta-feira (9).

O edital para o processo de escolha do novo ocupante da corte máxima do Judiciário de Mato Grosso do Sul foi publicado nesta quinta-feira e abriu as inscrições dos candidatos para o fim deste mês.

A expectativa é que a lista sêxtupla para o cargo de desembargador indicado pela OAB-MS seja definida em seção do Conselho Secional do dia 29 de maio. Depois disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) deve abrir um novo edital, que a partir dos seis nomes enviados pelos advogados, escolherá três, e os colocará em uma lista que será enviada ao governador Eduardo Riedel (PP), que dará a palavra final.

A lista sêxtupla deve obedecer a paridade de gênero e ter três homens e três mulheres. Na escolha passada, no segundo semestre de 2022, já foi assim.

 José Eduardo Cury é um dos advogados que estão na corrida por uma vaga ao cargo de desembargador

Antes mesmo da publicação do edital, a disputa por uma vaga de desembargador já havia começado. Vários advogados já pedem votos nos bastidores. Alguns nomes são: Walfrido Ferreira de Azambuja Jr, José Eduardo Cury, o “Dadinho Cury”, José Roberto Rodrigues da Rosa e Ewerton de Brito.

Ana Carolina Ali foi exonerada, a pedido, do cargo de Procuradora-Geral
Ana Carolina Ali também concorrerá ao cargo, ela foi exonerada da função de Procuradora-Geral do Estado

Entre as mulheres, há os nomes da procuradora do Estado Ana Carolina Ali Garcia, que deixou o cargo de procuradora-geral para se candidatar ao Quinto, além de Regina Bezerra e Silmara Salamaya.

Pré-requisitos

Para se candidatar ao cargo de desembargador, os advogados devem seguir os requisitos da Constituição Federal, de acordo com o artigo 94, e o regimento interno do Conselho Federal da OAB, seguindo o Provimento nº 102/2004 e suas alterações:

  • notável saber jurídico: possuir conhecimento das leis e do ordenamento jurídico
  • reputação ilibada: conduta pública e privada ética 
  • não pode ter sofrido condenação disciplinar transitada em julgado (salvo se houver reabilitação)
  • o candidato deverá comprovar o efetivo exercício profissional ininterrupto da advocacia nos dez anos imediatamente anteriores à data de publicação do edital de abertura das inscrições, e, tratando-se de Tribunal de Justiça Estadual ou de Tribunal Federal, concomitantemente, deverá comprovar a existência de sua inscrição, há mais de cinco anos, no Conselho Seccional abrangido pela competência do Tribunal Judiciário
  • membros do conselho da OAB não podem se candidatar enquanto estiverem no cargo ou por um período após a saída (quarentena).
  • estão impedidos de tomar parte do julgamento dos recursos e impugnações, assim como da arguição e votação no processo de escolha dos candidatos, os membros de órgãos da OAB e Institutos dos Advogados, que tenham direito a voz e/ou voto, que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de candidato inscrito, ou integrantes de sociedade de advocacia a que esse pertença, como sócios ou associados

Os candidatos e demais interessados podem conferir todas as regras acessando o edital de abertura de inscrição para a lista sêxtupla do quinto constitucional, através do link (clique aqui) ou através do site da OAB-MS.

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NESTA QUINTA-FEIRA

Tráfego na BR-262 está restrito por causa do show de Guns N' Roses; confira

Carretas bitrem estarão proibidas de circular para evitar acidentes e engarrafamentos em alguns trechos da rodovia

09/04/2026 09h25

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BR-262

BR-262 Gerson Oliveira

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Show do Guns N’ Roses promete agitar a noite desta quinta-feira (9), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

O atração internacional é considerada inédita e deve ser histórica em Campo Grande: aproximadamente 35 mil ingressos foram vendidos.

Para evitar acidentes e engarrafamentos no entorno do autódromo ou até mesmo na rodovia próxima, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringiu o tráfico de carretas bitrem, no dia 9 de abril, quinta-feira, das 12h às 22h, na BR-262, do KM-233 ao KM-328, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

“Reforçamos que no Mato Grosso do Sul só haverá restrição de trânsito no período de Fim de Ano e exclusivamente no dia 09 de abril de 2026, no trecho da BR-262 do km 233 ao 328, das 12h às 22h, devido ao evento que deve ocorrer no Autódromo de Campo Grande”, informou a PRF por meio de nota enviada à imprensa.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

Geralmente, o comprimento do bitrem padrão (7 eixos) é de 19,80 metros e peso de 57 toneladas. Já o bitrenzão (9 eixos) tem comprimento de 30 metros e peso de 74 toneladas.

Caminhoneiros que forem pegos transitando em local e horários proibidos terão de pagar multa de R$ 130,16 e levarão quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que equivale a infração média. Além disso, o veículo será retido (parado) pela fiscalização até o término do horário de restrição.

O SHOW

Show do Guns N’ Roses ocorrerá na noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A atração é considera inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos, se aproximando da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

O esquema de segurança promete reunir 600 agentes policiais federais e municipais.

A atração promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio e gerar empregos temporários.

Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.

Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.

Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.

Oportunidades

Campo Grande abre a quinta-feira com 1.111 oportunidades de empregos

Estão a disposição cerca de 111 funções diferentes, ofertadas por 128 empresas da Capital

09/04/2026 09h15

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Funsat oferece 1.111vagas de empregos nesta quinta-feira

Funsat oferece 1.111vagas de empregos nesta quinta-feira Divulgação / FUNSAT

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Para quem está na busca de um emprego, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta quinta-feira (9), 1.111 vagas para 111 funções, as oportunidades estão sendo ofertadas por 128 empresas de Campo Grande. 

Dentre as funções ofertadas, cargos como auxiliar de limpeza (100), auxiliar de padeiro (71) e  atendente de lojas e mercados (62), se destacam com o maior número de vagas disponíveis. Outras oportunidades também ganham relevância como  auxiliar operacional de logística (50) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (46).

Ainda têm outras demandas que estão disponíveis como auxiliar de cozinha (42), auxiliar nos serviços de alimentação (36), atendente de padaria (32) e atendente de lanchonete (20).

O quadro de vagas ainda contempla outras oportunidades como indústria, comércio e serviços, incluindo funções como açougueiro, agente de saneamento, almoxarife, analista de crédito, auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção, entre outras.

Para o público PCD, foram ofertadas 12 vagas, incluindo funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador, motorista de caminhão, porteiro e repositor de mercadorias. 

Aos interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, devem comparecer à sede da Funsat para realizar o cadastro e para que já possui, é importante manter sempre atualizado, para estar apto para concorrer à vaga. 

Os atendimentos ocorrem na sede da Funsat na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, o horário de atendimento vai das 7h às 16h. Também haverá atendimento no Polo Moreninhas, atendendo até às 13h. 
 

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