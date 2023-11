sendo que o ideal é uma ingestão de pelo menos dois litros diários, é importante consumir mais água em dias quentes, devido às perdas excessivas pelo suor - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Corumbá registrou na tarde de hoje (14), a temperatura de 43,3ºC, com sensação térmica de 54ºC e a umidade do ar em 18%. Mesmo registrando tempestades isoladas em algumas regiões do Estado, o calor extremo não aliviou.

Além de Corumbá, o município de Água Clara registrou, às 14h, a temperatura de 41,3ºC, com sensação térmica de 52ºC.

De acordo com dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, outras quatro cidades registraram temperaturas acima dos 40ºC, com sensação de clima desértico acima dos 45ºC. Foram elas:

Paranaíba 41,ºC, com sensação térmica de 45ºC

Três lagoas 40,7ºC, com sensação térmica de 46ºC

Nhumirim 40,7ºC, com sensação térmica de 48ºC

Bonito 40,4ºC, com sensação térmica de 47ºC

Porto Murtinho 40,3ºC, com sensação térmica de 46ºC

Em Campo Grande, os termômetros registraram, no início da tarde de hoje, 37,4°C. Em algumas regiões da Capital choveu 4,2 milímetros, mas não suficiente para amenizar o calor que vem há dias castigando os campo-grandenses

Previsão do tempo

Nos últimos dias, Mato Grosso do Sul vem enfrentando uma intensa onda de calor, com registro de altas temperaturas, com valores entre 40-43°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30% em grande parte do Estado.

A previsão do tempo para a semana indica continuidade deste calor, com tempo estável devido à atuação de uma massa de ar quente e seca.

Em conjunto, há a atuação do El Niño que amplifica as altas temperaturas. Nesta semana, podem ocorrer os recordes de temperatura máxima e umidade relativa do ar mínima em 2023.

Além disso, essas condições meteorológicas extremas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Para os próximos dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas que

podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27-31°C e máximas de até 43-45°C.

Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 39-42°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 27-29°C e máximas de até 37-40°C.

Cuidados:

Hidratação

Aumente a ingestão de água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem sentir sede. Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar. Dê preferência por refeições leves, com menos condimentos e mais frequentes. Esteja atento às necessidades de hidratação de recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com comorbidades, mesmo que não manifestem sede.

Cuidados em casa

Abra as janelas durante a noite para ventilação. Utilize roupas de cama leves e vista-se com roupas frescas e leves ao dormir, especialmente bebês e pessoas acamadas. Além disso, é importante manter ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Medicamentos

Controle a temperatura dos medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (verifique as instruções de armazenamento na embalagem). Procure orientação médica se você tiver uma doença crônica, condição médica ou estiver tomando vários medicamentos. Durante os períodos mais quentes, tome banhos com água morna e evite mudanças bruscas de temperatura.

Proteja-se do sol e evite exercícios físicos antes das 16h.

Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h. Use protetor solar se estiver exposto ao sol, para proteger a pele contra raios ultravioletas, e o use de chapéus e óculos escuros. Lembre-se: Nunca deixe crianças ou animais de estimação em veículos estacionados.