Respire fundo!

Coxim registrou 41,1ºC com sensação térmica de 45,2ºC

O calor extremo fica no estado até o final da próxima semana. Marcelo Victor/Correio do Estado

A previsão de calor extremo que os sul-mato-grossenses esperavam para a próxima semana, chegou mais cedo. Campo Grande registrou na tarde de hoje (07), 38,5ºC com sensação térmica de 43ºC.

De acordo com o meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão, em Coxim por volta das 14h, os termômetros registraram 41,1ºC com sensação térmica de 45,2ºC. Outras cidades que registraram temperaturas acima dos 39ºC, foram: Corumbá 39,4ºC (umidade do ar 23%), Aquidauana 40ºC ( 15% de umidade do ar) e Porto Murtinho com 42,3ºC (13% de umidade do ar). Ontem, Porto Murtinho que fica localizado na região oeste do estado, registrou a temperatura mais alta do país com 40,8ºC, segundo dados Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma massa de ar quente se encontra na região e deve provocar uma onda de calor extremo em Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

Modelos meteorológicos indicam que os termômetros devem registrar até 47°C em Corumbá até o Paraguai. Os meteorologistas da Cemtec, ainda relataram que trabalham com números menores, mas não descartam temperaturas próximas dos 45ºC, o que será mais um novo recorde do ano.

Já nos dias 10 a 20 de novembro os modelos indicam que um bloqueio meteorológico atmosférico irá favorecer uma intensa onda de calor,onde as temperaturas podem chegar até os 47ºC no pantanal sul-mato-grossense. Além do tempo abafado de clima desértico, a previsão indica baixos índices de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

Chuvas, só na região norte do Estado



Conforme informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão, a tendência para amanhã é um aumento de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas na região norte do estado. Já na quinta-feira, as nuvens continuam e haverá pancadas de chuvas com trovoadas e raios. Os ventos podem se aproximar dos 60km/h.