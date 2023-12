De papel passado

Todo o processo de regularização foi gratuito para todas as famílias que atendiam aos critérios do programa

Com essas 165 regularizações de hoje, são 460 títulos entregues só para a comunidade do Aero Rancho Fotos: Álvaro Rezende

Moradores do Aero Rancho foram contemplados com a documentação da casa própria em cerimônia que entregou 165 títulos para a comunidade. Os contemplados são os moradores de vilas construídas por antigos programas habitacionais como o Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).



O Aero Rancho, conhecido por ser um dos bairros mais populosos de Campo Grande, comemorou na manhã desta segunda-feira (18) a distribuição de títulos, na Escola Estadual Mário Blandino, cerimônia em que foram entregues 165 títulos, todos quitados e aguardando apenas o documento de propriedade do imóvel que foi entregue pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).



"Com essas 165 regularizações de hoje, são 460 títulos entregues só para a comunidade do Aero Rancho. São 460 famílias aqui que tem essa segurança, essa tranquilidade, de ter o documento de sua moradia em mãos, comprovando a propriedade", explica a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani e completa:

"Somente neste ano foram 4 mil famílias em todo o Estado, e em Campo Grande são mais de 2 mil contempladas", revela a gestora habitacional.



Além do grande Aero Rancho também estão sendo atendidas outras comunidades como as Moreninhas, e o Rouxinóis. "Nosso trabalho continua em vários locais no ano que vem. A meta é regularizar e titular todas as famílias desses antigos programas", conclui Avessani.



Documento de papel passado



Para o senhor Enualdo Campos Oliveira, de 73 anos, receber o papel foi um momento definido como "Meu melhor presente Natal". Edualdo, reside no local por mais de três décadas e agora recebe seu direito de moradia própria garantida pela Constituição Federal.



Um por um dos contemplados foram sendo chamados no microfone e recebendo a documentação, o sentimento de ver o nome como proprietário da casa "de papel passado" emocionou. Como no caso da senhora Terezinha Benedita Ferreira, de 66 anos, conforme o título de propriedade, reside no bairro há 34 anos.



"Estou aqui desde 1989. Era só barro e terra. Se chovia, ninguém saia, só com sacolas nos pés. Mas hoje está um paraíso. Criei meus filhos aqui, criei meus netos aqui. É aqui que está a nossa vida, nossas raízes", disse Terezinha.



Para Enualdo receber a titularidade fez com que um filme passasse por sua cabeça remetendo aos períodos iniciais do bairro. "Eu fiquei muito emocionado, mas quem não fica? Eu enterrei o umbigo aqui e não saio mais. Entrei aqui e não era nada, era um barro, uma poeira. Não podia ir ao Centro que já falavam 'lá vem a turma do 'Aero barro'. Hoje é diferente, nem precisamos ir ao Centro mais, temos tudo o que precisamos aqui. Temos o nosso próprio centro", conta Eunaldo.



Gratuidade



Conforme divulgado pelo governo do Estado, todo processo de regularização é gratuito para todas as famílias. O critério estabelecido para participar do programa é receber até cinco salários mínimos ou não possuir outro imóvel.

