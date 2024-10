Criminoso ligado ao PCC em Minas Gerais é preso em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com o objetivo de desarticular a atuação de facções criminosas que disputam o controle da criminalidade em Juiz de Fora (MG), a Polícia Militar de Minas Gerais, com o apoio do Ministério Público e do Batalhão de Choque de Mato Grosso do Sul, prendeu nesta terça-feira (8), em Campo Grande, um homem de 37 anos, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos municípios da zona da mata mineira.

Segundo informações do Batalhão de Choque, o suspeito é irmão de outro criminoso ligado à mesma facção, atualmente foragido do país e apontado como uma figura de grande representatividade no cenário nacional da organização criminosa. Em seu nome, que não foi divulgado pela polícia, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Durante a captura, ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir, escalando muros das residências e buscando abrigo nas redondezas. Os policiais foram rápidos e conseguiram localizá-lo.

Na ação policial de ontem (8), deflagrada como Operação Alpha, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão, sendo um deles em Campo Grande.

O suspeito preso em Campo Grande foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para outros procedimentos, encerrando a operação e a colaboração de agentes de segurança em uma cooperação interestadual no combate às facções criminosas.

Assine o Correio do Estado