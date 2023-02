Custo da passagem é o maior problema do transporte coletivo, indica pesquisa

"ALUMIDAS"

Grupo responsável por esquema empresarial fraudulento tinha uma série de empresas "laranjas" e prejuízos chegam em R$ 200 milhões aos cofres estaduais

Na manhã desta terça-feira (14), a "Operação Alumidas" mira um grupo - com 27 mandados de busca e apreensão - que já foi responsável por prejuízos bilionários com monopólio na reciclagem, por meio de um robusto esquema que envolve uma série de empresas laranjas, para sonegar impostos, em prejuízos que se aproximam de R$ 200 milhões aos cofres estaduais.

Conforme a Receita Federal, a "Alumidas" acontece com uma força tarefa de agentes do órgão, somados às forças da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul; Secretaria do Estado de Fazenda do MS; Ministério Público Estadual e ainda policiais civis de São Paulo.

Como detalha o órgão, as fraudes aconteciam com um esquema complexo de pagamentos e recebimentos, com um monopólio de empresas laranjas.

"Constituídas e utilizadas no intuito de serem responsabilizadas por eventuais autuações fiscais, dificultando a identificação dos reais beneficiários pelas fraudes", completa a Receita em nota.

Antigos conhecidos

Vale ressaltar que a Receita Federal aponta que, esse grupo investigado atualmente envolve pessoas jurídicas que já foram alvos de operações no passado, como a Blindagem Metálica, que teve suas apurações iniciadas em 2018 e cumpriu mandados em outros seis Estados, além de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, como detalhou o Correio do Estado, as sonegações fiscais atingiram soma de R$ 4 bilhões em cinco anos, no mesmo esquema que envolve empresas “noteiras” e “blindadoras”.

Através de notas fiscais inidôneas, elas simulavam entre si a compra e venda de sucata de alumínio, além do alumínio bruto.

"Mesmo assim, persistem no não cumprimento de suas obrigações tributárias, tanto no âmbito federal como estadual", diz.

Dos prejuízos atuais, a Receita Federal estima que essa fraude gerou valores próximas da casa de meio bilhão de reais em rombos tributários. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa gira em torno de R$ 200 milhões perdidos em sonegação. **(Colaborou Glaucea Vaccari)

