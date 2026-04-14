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De tornozeleira, condenado por morte de radialista é morto pelo BOPE

Denisson Ney da Silva Santos foi um dos culpados pela morte do ex-radialista Simião da Silva, emboscado e atingido com 17 golpes de facadas há mais de 10 anos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/04/2026 - 09h30
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Denisson Ney da Silva Santos, um dos criminosos condenados pelo assassinato do ex-radialista Simião da Silva, há mais de dez anos, foi morto  em confronto na madrugada de segunda-feira (13), após sacar um calibre .32 contra agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no município de Sonora. 

Distante aproximadamente 362 quilômetros de Campo Grande, os agentes do BOPE patrulhavam o município devido à ação de organizações criminosas locais, quando tentaram abordar um indivíduo que estava de tornozeleira eletrônica.

Após verbalizar a abordagem, conforme repassado pela Polícia Militar em nota, próximo ao cruzamento das ruas Bacuris e Aroeiras, o rapaz em questão desobedeceu às ordens dos agentes e levantou a camisa.

Segundo as forças policiais, a tentativa de sacar o revólver calibre 32 da cintura foi rechaçada pelo disparo de um dos agentes do BOPE que, equipado com uma pistola nove milímetros, atingiu o indivíduo na região do tórax. 

Socorrido e encaminhado até o Hospital Municipal em Sonora, Denisson não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. 

Com ele, os agentes localizaram um revólver calibre 32, com o caso registrado como porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e morte em decorrência da intervenção legal de agente do Estado. 

Relembre

Depois de 15 horas de julgamento, Gelson da Silva e Denisson Ney da Silva Santos foram condenados a 24 anos de reclusão, pelo assassinato do ex-radialista Simião da Silva, de 43 anos, crime esse que teria sido motivado por uma dívida de R$100 de drogas, sendo 12 anos para cada. 

Com o crime acontecendo há mais de dez anos, em 03 de abril de 2015, o julgamento começou no ano seguinte e foi encerrado ao fim de julho do ano seguinte, reconhecendo as as circunstâncias da emboscada e do meio cruel pelo qual o crime foi cometido. 

Conforme o Ministério Público à época, o Promotor de Justiça Marcos André Sant´Ana Cardoso, responsável pela acusação em plenário, destacou que as provas mostravam justamente essa conspiração para matar Simião. 

Segundo o próprio Promotor, o crime foi motivado pelo desaparecimento de cerca de 90 porções de droga da casa de Gelson, o que supostamente foi atribuído a Simião. Para ele, o homicídio foi duplamente qualificado.

Isso porque, envolvendo dois maiores de idade e um adolescente, cada um dos três indivíduos se muniu de uma faca na madrugada de 03 de abril de 2015. 

Após chegarem à casa da vítima, que não estava no local, por volta de 05h, os acusados chegaram a quebrar uma lâmpada de um dos quartos para esperarem a vítima no escuro. 

Ao chegar em casa, Simião teve apenas tempo de perguntar o que eles faziam em sua casa, sendo atacado em seguida com um total de 17 facadas. Os indivíduos chegaram a arrombar o portão na saída, pois teriam ficado desesperados. 

Porém, a preocupação logo passou, já que o trio em seguida se dirigiu até a casa do padrasto de Gelson, para uma "comemoração" com uma “peixada” regada à bebidas alcoólicas. 

 

 

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ASSISTÊNCIA SOCIAL

MP cobra vagas emergenciais para idosos após falhas no acolhimento

Prefeitura deverá contratar acolhimento na rede privada e reorganizar atendimento a pessoas vulneráveis

14/04/2026 11h30

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Idosos em situação de vulnerabilidade devem ser transferidos para vagas adequadas após intervenção do MPMS em Três Lagoas

Idosos em situação de vulnerabilidade devem ser transferidos para vagas adequadas após intervenção do MPMS em Três Lagoas Divulgação

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A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) levou a Prefeitura de Três Lagoas a adotar medidas emergenciais para ampliar o acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa inclui a contratação imediata de vagas na rede privada e a reestruturação do fluxo de atendimento na assistência social do município.

A mudança ocorre após a 4ª Promotoria de Justiça identificar falhas no atendimento à população idosa, durante procedimento administrativo instaurado no início de 2026. Relatórios técnicos apontaram que a Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias (Acolhimento POP) operava acima da capacidade e recebia públicos para os quais não estava preparada, como idosos, pessoas acamadas e indivíduos com deficiência.

Diante do cenário, o MPMS expediu recomendação formal e passou a acompanhar o caso de perto. Em resposta, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou a aquisição de 15 vagas em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da rede privada, medida que permitirá a transferência imediata de idosos que aguardavam acolhimento adequado.

Além de desafogar a estrutura existente, a providência também deve reorganizar o atendimento de outros grupos vulneráveis. Pessoas com deficiência e transtornos mentais, por exemplo, passarão a ser direcionadas para serviços específicos, como residências inclusivas e terapêuticas.

Segundo o Ministério Público, a intervenção busca garantir o cumprimento da legislação e assegurar condições dignas de atendimento à população idosa. O órgão destaca que continuará monitorando as medidas adotadas pelo município para evitar novas irregularidades e assegurar a efetividade das políticas públicas.

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Infraestrutura

Governo do Estado irá custear a construção de ponte sobre o Rio do Peixe

Ao todo devem ser investidos pouco mais de R$ 13 milhões, para a construção da ponte definitiva

14/04/2026 11h15

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Álvaro Rezende/Secom-MS

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Na última segunda feira (13) o governador do estado, Eduardo Riedel, realizou uma vistoria  na obra emergencial da ponte sobre o Rio do Peixe, na cidade de Rio Negro à 158 quilometros de Campo Grande, o investimento está na casa dos R$ 13,2 milhões.  

A visita aconteceu em decorrência da queda da ponte anterior que ocorreu em fevereiro deste ano devido às fortes chuvas. Antes do acordo firmado para a construção de uma nova estrutura, estava sendo utilizada uma ponte provisória, feita de materiais metálicos. 

A nova ponte será construída no mesmo local da anterior, ela terá cerca de 80 metros de extensão e dois metros à mais de altura, para garantir que em épocas de cheia, a vazão ocorra com mais facilidade, evitando assim novos desmoronamentos. Com a assinatura da ordem de serviço já realizada, as obras começam de imediato. 

O governador que esteve no local, pontuou a importância do projeto. 

“Importante que já contratamos a obra definitiva. São R$ 13 milhões de investimento. Iremos construir a ponte do lado, no mesmo local, sendo um novo acesso para a rodovia. O objetivo é a retomada do fluxo até melhor do que era antes, beneficiando as pessoas, veículos e toda região”

A ponte sobre o Rio do Peixe, faz parte do trajeto da MS-080, uma das rotas para chegar à Campo Grande, e por ter alguns rios e córregos em suas proximidades, ela costuma inundar em períodos de grandes chuvas.

Em uma dessas épocas, mais especificamente em fevereiro deste ano, foi responsável por comprometer a estrutura da ponte do Rio do Peixe. Para resolver previamente a situação, enquanto a construção da ponte definitiva, não fica pronta, a alternativa encontrada foi, realizar a montagem de uma ponte provisória, feita de metal e custou cerca de R$ 854,7 mil. 

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