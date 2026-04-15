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Denúncia de poluição em curtume leva MP a descobrir obra irregular

Investigação começou com reclamação de mau cheiro nos arredores da fábrica, mas evoluiu para inquérito civil após órgão encontrar intervenção sem autorização

Felipe Machado

15/04/2026 - 08h10
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil contra o Município de Campo Grande, após observar que a Indústria e Comércio de Couros Pantanal (Induspan) realizou obras para atividades com potencial poluidor sem as devidas licenças ambientais, que são emitidas pelos órgãos municipais.

A história começou em março do ano passado, quando o Cemitério Jardim da Paz, também localizado na saída para Sidrolândia, apresentou ao MPMS uma denúncia de mau cheiro nas redondezas que seria motivado pelas operações de fabricação de couro da Induspan, segundo relatos de moradores, funcionários e investigações preliminares.

“A situação se tornou insustentável para os visitantes do cemitério, que, além do luto, precisam suportar um ambiente insalubre devido ao odor intenso, acreditando, erroneamente, que a origem do mau cheiro se deve aos túmulos de seus entes queridos”, trouxe a administração do cemitério em documento enviado ao órgão fiscalizador.

Em novembro, oito meses depois da denúncia ser apresentada, foi instaurada notícia de fato sobre o caso, na qual a promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro determinou que a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) realizasse vistoria in loco na indústria para verificar as licenças ambientais e outros documentos necessários para poder executar as atividades.

No relatório técnico apresentado, a Planurb detalha que a licença da indústria referente à atividade de curtimento de peles bovinas e curtimento e tingimento de couros venceu em agosto de 2018, mas que foi solicitada renovação cinco meses antes, o que prorrogou o prazo de validade até a resposta definitiva do órgão ambiental.

Já em fevereiro de 2025 o empreendimento solicitou outra licença, desta vez, para a atividade de posto de abastecimento de combustíveis da frota própria, conforme descrito no pedido. 

Porém, na vistoria da autarquia, foi observado que o serviço com potencial poluidor já estava em operação mesmo sem a licença, o que gerou uma notificação e multa à indústria no valor de R$ 26,8 mil.

Além desses pontos, a autarquia municipal afirmou que não foi constatado odor fétido fora dos limites do empreendimento.

Contudo, no momento da vistoria, não ocorreu a disposição de lodo do caleiro – resíduo sólido gerado no processo de curtimento de couro –, não sendo possível verificar se o mau cheiro denunciado pelo cemitério era oriundo desse material.

Após essas constatações da Planurb, chamou a atenção do MPMS o fato da instalação da atividade de abastecimento de combustíveis sem expedição oficial da licença ambiental.

No fim de janeiro, foram apresentados diversos complementos a serem feitos que, de acordo com o órgão, não foram realizados de forma satisfatória.

Por isso, não foi emitida a licença de instalação para a ampliação dos serviços de abastecimento de combustíveis, motivo pelo qual foi encaminhado um novo comunicado, reforçando as solicitações. 

No início deste mês, a notícia de fato evoluiu para inquérito civil contra o Município, com o objetivo de “acompanhar as providências a serem adotadas pelo Município de Campo Grande, forte no poder de polícia administrativa, no que tange à regularidade jurídico-ambiental de empreendimento potencialmente poluidor”.

PASSADO POLÊMICO

A empresa já foi alvo de autoridades outras vezes. Em fevereiro de 2008, uma explosão na autoclave, no setor de graxaria na Induspan, matou 4 trabalhadores e deixou outros 11 feridos. 

De acordo com a investigação, a vistoria do Corpo de Bombeiros havia vencido dois anos antes do acidente, em 2006, o que levou ao indiciamento dos dois proprietários do curtume, da presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), do técnico de segurança, do engenheiro responsável e do encarregado de manutenção, todos envolvidos com o setor de segurança da fábrica.

Dois meses depois, a Induspan foi determinada a demolir o galpão onde ocorreu a explosão. A demolição constava no parecer técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros, ação que era necessária para que recebesse a certificação do órgão.

Mais de oito anos depois do acidente, em novembro de 2015, a Induspan e o Ministério Público do Trabalho (MPT) entraram em acordo após audiência de conciliação para o pagamento de R$ 180 mil, divididos em 40 parcelas, pelas mortes e os ferimentos causados. 

Duas ações civis públicas tramitavam na Justiça por conta do acidente de trabalho. Com o acordo, os dois processos foram encerrados.

Previsão do Tempo

Dourados terá sol com pancadas de chuva nesta Quarta-feira 15/04

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes

15/04/2026 09h39

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dourados ms

dourados ms Júnior de Dourados

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De acordo com os dados do Climatempo, a quarta-feira, 15 de abril de 2026, será marcada por uma oscilação climática típica do outono na região sul de Mato Grosso do Sul. Os moradores devem se preparar para um dia de sol intercalado com períodos de nebulosidade e chuvas isoladas.

Temperaturas e condições do céu

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes. O céu apresenta sol com muitas nuvens desde as primeiras horas, configuração que deve se manter durante todo o período diurno.

Pancadas de chuva e umidade

A previsão indica a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde. Embora passageiras, essas precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, a nebulosidade persiste, mas a chance de chuva diminui significativamente, garantindo um tempo firme para o encerramento do dia.

  • Ventos: Sopram do quadrante Nordeste (NE) a uma velocidade média de 10 km/h.
  • Umidade: A umidade relativa do ar permanece elevada, com picos de até 91%, o que pode aumentar a sensação de abafamento antes da chuva.

Recomendações e índices

O Climatempo alerta para o Índice UV Extremo, recomendando o uso de protetor solar e hidratação constante para quem precisar se expor ao sol. Além disso, as condições são favoráveis à presença moderada de mosquitos, sendo indicado o uso de repelentes.

Até o momento, o mês de abril em Dourados registrou um acumulado de 27 mm de chuva, o que representa aproximadamente 32% da média histórica para este período do ano.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher vive terror após ex-namorado invadir sua casa e sequestrá-la em Dourados

O suspeito cometeu o crime, pois suspeitava de traição quando estavam juntos

15/04/2026 09h30

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O suspeito deixou a vítima na casa da sua tia e fugiu do local

O suspeito deixou a vítima na casa da sua tia e fugiu do local Osvaldo Duarte/ Dourados News

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Na tarde desta terça-feira (14), a Guarda Municipal de Dourados (GMD) deslocou até o bairro Residencial Bonanza para averiguar uma situação onde uma mãe relatou que recebeu ligação da sua filha pedindo socorro, pois seu ex-namorado estaria dentro da sua casa. O rapaz foi identificado como Giovane Henrique Rodrigues Matozo 

A mãe disse que quando chegou na sua casa, o suspeito já havia deixado o local levando a sua filha. A denunciante tentou lgiar para a vítima, que não atendeu, mas em um determinado momento, teve uma resposta por mensagem do WhatsApp dizendo: " OII MÃE", às 08:42 e não obteve mais contato.

Às 10 horas a guarnição recebeu uma mensagem da mãe da vítima informando o endereço onde sua filha estaria pedindo socorro e ajuda novamente. A equipe deslocou até o bairro Dioclecio Artuzi, na Rua Professor Ronaldo, onde encontrou a mulher acompanhada tia de Geovane. 

Invasão e sequestro

De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, a vítima relatou que, no momento da invasão, estava sozinha, dormindo em seu quarto por volta das 8h, quando acordou ao ouvir o portão abrindo e do lado de fora estava seu ex-namorado chamando por seu nome.

Como a vítima não respondeu ao chamado, o homem começou a forçar as janelas da casa para abrir, conseguindo abrir a do quarto da vítima. Após isso, a mulher conseguiu se trancar no banheiro e pedir socorro por telefone para sua mãe. 

O acusado arrombou a porta do banheiro e retirou de suas mãos o celular. Em seguida, arrastou a mulher para fora da casa. Em todo momento o autor dizia "agora você vai junto comigo", conseguindo jogar a vítima para dentro do carro, com roupas íntimas que estava dormindo e sair do local. 

Segundo relatos da vítima, Geovane dirigiu pela BR-463 sentido oeste/leste até ao bairro Greenvile, próximo a uma mata e pediu para ela descer do veículo. Os dois permaneceram neste local por aproximadamente 40 minutos, onde o homem acusava a mulher de traição e não aceitava o fim do relacionamento que ocorreu há uns 15 dias depois de uma discussão. 

Geovane vasculhava o celular da vítima procurando mensagens ou indícios de traição. Também foi neste momento que o autor mandou mensagem para a mãe da vítima, se passando como a filha. 

Segundo a vítima, na área de mata, o acusado tentou enforcá-la pressionando sua cabeça contra o encosto do banco do veículo, causando lesões no pescoço e cabeça lado direito. Ela disse que no momento que estava com o acusado, pensou que iria ser morta, pois ele estava muito agressivo e violento. 

Após GEOVANE receber uma ligação de sua irmã, ele saiu com a vítima do local e deixou-a na casa da tia dele, onde a mulher foi encontrada pelas autoridades. 

O acusado deixou a vítima, sem roupas apropriadas, em frente a residência e fugiu. Diante dos fatos e relatos, a vítima foi conduzida pela equipe da GMD até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com lesões nos dois lados do pescoço e no lado direito da cabeça.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência para se manter sem nenhum tipo de contato e aproximação com autor.

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