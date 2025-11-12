Depois de anos, Campo Grande (MS) está fora da rota da Caravana da Coca-Cola

Caravana de Natal da Coca-cola já tem data para passar em Campo Grande; confira - Arquivo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A magia do Natal, para muitos brasileiros, começa com o brilho dos caminhões vermelhos da Caravana da Coca-Cola. O evento, que anualmente percorre diversas cidades do país, é um símbolo da temporada de festas, trazendo consigo a promessa de luzes, música e a presença icônica do Papai Noel.

No entanto, a ansiedade e a expectativa dos moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, se transformaram em uma interrogação: a capital sul-mato-grossense foi esquecida na rota oficial de 2025?

A confirmação da rota da Caravana é sempre um momento de grande expectativa. Acompanhando o calendário oficial divulgado pela própria Coca-Cola, que detalha as cidades por onde a magia natalina irá passar, a ausência de Campo Grande é notável.

Em uma verificação direta na plataforma oficial da empresa, na data de hoje, 12 de novembro de 2025, a cidade de Campo Grande, MS, não consta na lista de destinos confirmados. Embora o estado de Mato Grosso do Sul esteja listado como uma das regiões a serem consultadas, a capital não aparece com data e trajeto definidos.

O vazio na rota e a esperança local

A ausência de uma confirmação oficial contrasta com a efervescência das redes sociais e a tradição do evento. A Caravana da Coca-Cola é mais do que um desfile de caminhões; é um momento de reunião familiar e de celebração comunitária, um verdadeiro termômetro do espírito natalino nas cidades que a recebem.

Para Campo Grande, uma capital vibrante e com forte apelo para eventos de grande porte, a exclusão da rota oficial gera um mistério. Seria um atraso na divulgação? Uma alteração de última hora? Ou, de fato, a cidade ficará sem o espetáculo neste ano?

A Coca-Cola, em seu portal, faz uma ressalva importante: "Fique atento às atualizações, pois novas caravanas serão incluídas. Obs: As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.".

Essa nota mantém acesa a esperança dos campo-grandenses. A possibilidade de inclusão tardia, ou de uma rota específica que ainda não foi detalhada, é o que resta para quem aguarda ansiosamente pelo comboio iluminado.

Enquanto a confirmação não chega, o que resta é a especulação e a vigilância constante do portal oficial. A magia do Natal pode estar a caminho, mas, por enquanto, o Papai Noel da Coca-Cola ainda não marcou a capital sul-mato-grossense em seu GPS.