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Depois de chuvas intensas, Governo de MS cria grupo para monitorar El Niño

Será função da equipe acompanhar temperatura, chuvas, umidade do ar, focos de calor e incêndios florestais

Mayara Bueno

26/10/2026 - 08h45
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O Governo de Mato Grosso do Sul criou um grupo de trabalho para acompanhar os efeitos do El Niño e articular medidas diante dos possíveis impactos do fenômeno. Conforme o decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26), o objetivo é monitorar sistematicamente os prognósticos meteorológicos e climáticos relacionados ao fenômeno.

Entre as atribuições do grupo estão alinhar estratégias de comunicação de risco, elaborar relatórios sobre a evolução do cenário climático e acompanhar as medidas adotadas pelo Estado. A iniciativa ocorre em meio às condições climáticas em Mato Grosso do Sul, que registra volume de chuvas acima da média para o período.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o acumulado de chuva na metade de outubro já se aproximava de 300 milímetros em algumas regiões. As chuvas acima da média já eram uma tendência prevista para este mês, em razão da atuação de alta intensidade do El Niño no segundo semestre deste ano.

Também será função da equipe acompanhar os indicadores relativos à temperatura, às chuvas, à umidade relativa do ar, à quantidade de água doce disponível, aos focos de calor e aos incêndios florestais.

Ainda de acordo com o documento, o grupo será formado por 11 representantes de secretarias estaduais, órgãos públicos, instituições de ensino e entidades municipais.

Grupo técnico

Participarão do grupo representantes das secretarias estaduais de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc); de Governo e Gestão Estratégica (Segov); de Saúde (SES); de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); e de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Também integram o grupo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

TRAGÉDIA

Casal morre e bebê fica em estado grave após colisão na MS-164

Acidente ocorreu na manhã deste domingo, entre Ponta Porã e Nova Itamarati

25/10/2026 15h36

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Carro ocupado por cinco pessoas ficou destruído após colisão frontal na MS-164, entre Ponta Porã e Nova Itamarati

Carro ocupado por cinco pessoas ficou destruído após colisão frontal na MS-164, entre Ponta Porã e Nova Itamarati Reprodução/ Canal Daqui

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Um casal morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (25), na rodovia MS-164, entre Ponta Porã e o distrito de Nova Itamarati, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Entre os sobreviventes está um bebê que sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido para Dourados.

De acordo com informações do portal Canal Daqui, as vítimas fatais foram identificadas como Leonardo Prieto Santos, de 24 anos, e Vanessa Garrido, de 19 anos. Os dois eram casados e moravam em Umuaraman, no Paraná.

No mesmo veículo estavam a irmã de Leonardo, Stephanni Cristiane Prieto Santos, de 19 anos, moradora de Paranhos, além de um homem e um bebê. Os três foram socorridos após a batida.

A colisão aconteceu nas proximidades do Posto de Fiscalização Aquidabã, em um trecho da rodovia atingido por forte chuva desde a madrugada.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o carro em que a família viajava teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, onde ocorreu a colisão frontal com uma caminhonete.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Já a caminhonete saiu da pista e parou às margens da rodovia. Até o momento, não há confirmação de feridos entre os ocupantes do segundo veículo.

O bebê, que apresentava ferimentos graves, foi encaminhado para atendimento médico e posteriormente transferido para Dourados, por meio do sistema de vaga zero, utilizado em situações de urgência e emergência. 

Os demais sobreviventes foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde deles.

O pai de Leonardo seguia em outro carro, logo atrás do veículo ocupado pelo filho, e presenciou a colisão. 

A família havia passado os últimos dias na casa de um parente na região e estava retornando para Paranhos e Umuarama quando ocorreu o acidente.

Chuva pode ter contribuído

A chuva intensa registrada na região é apontada como um possível fator para o acidente. A suspeita inicial é de que o acúmulo de água sobre a pista tenha provocado a aquaplanagem, situação em que os pneus perdem contato com o asfalto, comprometendo o controle do veículo. 

Apesar da hipótese levantada durante o atendimento da ocorrência, as causas da colisão ainda serão investigadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e controlar o tráfego. 

A rodovia precisou ser interditada durante os trabalhos da perícia, que duraram aproximadamente três horas. Nesse período, os motoristas foram orientados a utilizar uma estrada vicinal às margens da MS-164.

As circunstância do acidente deverão ser esclarecidas após a conclusão dos levantamentos periciais. 

 

DEMOCRACIA

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul

TRE diz que identificou o autor do vandalismo e que repassou a informação à Polícia Civil, mas não informou se ele foi ou não detido

25/10/2026 12h24

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Locais de votação estavam com poucos eleitores nas primeiras horas da manhã deste domingo em Chapadão du Sol

Locais de votação estavam com poucos eleitores nas primeiras horas da manhã deste domingo em Chapadão du Sol (Jovem Sul News)

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi obrigado a substituir uma das urnas eletrônicas na cidade de Chapadão do Sul porque as teclas 1 e 3 pararam de funcionar depois que um eleitor  jogou cola sobre o equipamento.

Conforme nota emitida pelo TRE na manhã deste domingo (25) “em Chapadão do Sul (48ª zona eleitoral), uma eleitora relatou dificuldade para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não foi identificado inicialmente porque a ação ocorreu na cabine de votação”.

Com forte predominância do agro, o município fechou o primeiro turno da eleição com 71,8% dos votos válidos ( 12.182) a favor Flávio Bolsonaro e apenas 22,74% (3.860) para o candidato petista Lula.

Embora a Justiça Eleitoral ou a polícia não tenham divulgado a informação, o fato de as teclas relativas ao número do petista terem sido inutilizadas indica que o autor do vandalismo tenha sido um bolsonarista insatisfeito com os votos obtidos pelo candidato petista no dia 4 de outubro.

O TRE se limitou a informa que “a situação foi registrada em ata e a urna foi imediatamente substituída. Como a sala de votação contava com câmeras de segurança, as imagens foram analisadas e permitiram identificar o eleitor suspeito de ter praticado o ato. A Polícia Civil foi acionada para as providências cabíveis”. Não foi informado, porém, se a pessoa foi detida.

Chapadão do Sul, cidade localizada a 350 quilômetros de Campo Grande, tem 23.050 eleitores aptos da votar.  No primeiro turno, 24,3% deles não compareceram às urnas instaladas nos cinco locais de votação. Ao todo, são 60 seções eleitorais e a única urna que teve de ser substituída no município é da seção 25. 

BALANÇO

Ao todo, até 11 horas deste domingo, 34 equipamentos apresentaram algum tipo de defeito em Mato Grosso do Sul. Destes, 12 tiveram de ser substituídos. Nas demais urnas os mesários e servidores da Justiça Eleitoral conseguiram reverter o problema e dar seguimento à votação.

Em Mato Grosso do Sul são 1.036 locais de votação. Depois das 16 horas, todas as urnas serão levadas para 54 endereços diferentes, de onde vai acontecer a transmissão dos dados. A previsão do TRE é de que até 17:40 ocorra o encerramento da transmissão e logo após isso já pode ser anunciado o resultado da votação no Estado. 

CASOS DE POLÍCIA

Além da ocorrência em Chapadão do Sul, a Polícia registrou outras três no interior do Estado neste domingo. Em Bataguassu, por volta das 8h10, um homem de 36 anos filmou o próprio voto e publicou as imagens nas redes sociais. Segundo a Sejusp, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil identificou o suspeito e realizou diligências para localizá-lo, mas ele não havia sido encontrado até a divulgação do balanço.

Em Nova Alvorada do Sul, às 9h15, um homem de 48 anos foi flagrado distribuindo material de propaganda eleitoral após uma denúncia anônima. Com ele, foram encontrados 78 panfletos, 17 adesivos e 10 santinhos. O homem foi encaminhado à delegacia do município, onde foi preso em flagrante e autuado por boca de urna.

Já em Três Lagoas, às 10h30, uma mulher trans de 32 anos foi flagrada pela Polícia Civil fazendo boca de urna em um local de votação. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Federal.

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