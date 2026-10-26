Depois de chuvas intensas, Governo de MS cria grupo para monitorar El Niño

TRAGÉDIA

Acidente ocorreu na manhã deste domingo, entre Ponta Porã e Nova Itamarati

Carro ocupado por cinco pessoas ficou destruído após colisão frontal na MS-164, entre Ponta Porã e Nova Itamarati Reprodução/ Canal Daqui

Um casal morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (25), na rodovia MS-164, entre Ponta Porã e o distrito de Nova Itamarati, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Entre os sobreviventes está um bebê que sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido para Dourados.

De acordo com informações do portal Canal Daqui, as vítimas fatais foram identificadas como Leonardo Prieto Santos, de 24 anos, e Vanessa Garrido, de 19 anos. Os dois eram casados e moravam em Umuaraman, no Paraná.

No mesmo veículo estavam a irmã de Leonardo, Stephanni Cristiane Prieto Santos, de 19 anos, moradora de Paranhos, além de um homem e um bebê. Os três foram socorridos após a batida.

A colisão aconteceu nas proximidades do Posto de Fiscalização Aquidabã, em um trecho da rodovia atingido por forte chuva desde a madrugada.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o carro em que a família viajava teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, onde ocorreu a colisão frontal com uma caminhonete.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Já a caminhonete saiu da pista e parou às margens da rodovia. Até o momento, não há confirmação de feridos entre os ocupantes do segundo veículo.

O bebê, que apresentava ferimentos graves, foi encaminhado para atendimento médico e posteriormente transferido para Dourados, por meio do sistema de vaga zero, utilizado em situações de urgência e emergência.

Os demais sobreviventes foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde deles.

O pai de Leonardo seguia em outro carro, logo atrás do veículo ocupado pelo filho, e presenciou a colisão.

A família havia passado os últimos dias na casa de um parente na região e estava retornando para Paranhos e Umuarama quando ocorreu o acidente.

Chuva pode ter contribuído

A chuva intensa registrada na região é apontada como um possível fator para o acidente. A suspeita inicial é de que o acúmulo de água sobre a pista tenha provocado a aquaplanagem, situação em que os pneus perdem contato com o asfalto, comprometendo o controle do veículo.

Apesar da hipótese levantada durante o atendimento da ocorrência, as causas da colisão ainda serão investigadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e controlar o tráfego.

A rodovia precisou ser interditada durante os trabalhos da perícia, que duraram aproximadamente três horas. Nesse período, os motoristas foram orientados a utilizar uma estrada vicinal às margens da MS-164.

As circunstância do acidente deverão ser esclarecidas após a conclusão dos levantamentos periciais.