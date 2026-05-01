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Deputado elogia ação da Polícia Militar após invasão de fazenda em MS

Operação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul terminou com cinco presos e danos à propriedade; indígenas afirmam que ação foi retomada de território tradicional

Welyson Lucas

01/05/2026 - 16h28
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O deputado federal Rodolfo Nogueira, conhecido como “o terror do MST”, elogiou, nesta sexta-feira (1º), a atuação das forças de segurança de Mato Grosso do Sul durante uma ação contra a invasão de uma propriedade rural no município de Amambai.

A manifestação do parlamentar ocorre após a atuação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em uma ocorrência registrada na Fazenda Limoeiro, localizada na região da Aldeia Limão Verde. A operação mobilizou equipes da Força Tática, que atuaram de forma coordenada para conter a ocupação irregular e restabelecer a ordem no local.

Em declaração pública, o deputado destacou o preparo dos policiais militares. “Nossos heróis de farda merecem respeito. Mais uma vez, demonstraram preparo e compromisso na defesa da legalidade e da propriedade”, afirmou.

Rodolfo Nogueira também reforçou seu posicionamento em defesa do setor produtivo rural e contrário a invasões de terra.

Segundo ele, ações firmes das forças de segurança são essenciais para garantir a segurança jurídica no campo e evitar a escalada de conflitos fundiários, especialmente em regiões historicamente marcadas por disputas.

O parlamentar afirmou ainda que seguirá acompanhando de perto casos envolvendo ocupações de propriedades rurais em Mato Grosso do Sul e cobrou rigor na apuração dos fatos, bem como a responsabilização dos envolvidos.

Relembre o caso

A ocorrência que motivou a manifestação do deputado foi registrada na noite de 25 de abril de 2026, na Fazenda Limoeiro, em Amambai (MS), e terminou com confrontos, depredação e prisões.

De acordo com informações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, cerca de 20 pessoas invadiram a propriedade por volta das 23h20. Durante a ação, a família residente foi obrigada a deixar a casa às pressas, durante a madrugada, por medo de agressões.

Após ocuparem a sede da fazenda, os invasores teriam provocado diversos danos materiais. Conforme relato da corporação, a casa foi revirada, com destruição de móveis e da estrutura do imóvel.

Também houve tentativas de danificar veículos e máquinas agrícolas, além de registros de vandalismo e indícios de tentativa de incêndio.

No local, os policiais encontraram objetos separados e embalados para transporte, incluindo eletrônicos e joias, o que levanta a suspeita de tentativa de furto durante a invasão.

A ação policial foi iniciada após o acionamento das equipes, que se deslocaram até a propriedade para conter a situação, prestar apoio às vítimas e evitar o agravamento do conflito. Segundo a PM, a rápida resposta impediu a consolidação da ocupação irregular.

Ainda durante a ocorrência, três pessoas foram flagradas e presas ao tentarem bloquear a rodovia de acesso à fazenda e à aldeia. Elas utilizavam placas arrancadas e pedaços de madeira para obstruir a via e chegaram a atacar motoristas que passavam pelo local.

Ao todo, cinco pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia. A Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado na região, com o objetivo de evitar novos incidentes e garantir a preservação da área para a realização de perícia.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação da invasão, dos danos causados ao patrimônio e pela identificação dos envolvidos.

Na versão apresentada por indígenas, a ação foi descrita como uma retomada de famílias que estariam “reafirmando seu direito ao território e sua luta por dignidade e justiça”. Segundo esse relato, a área teria voltado a ser ocupada por quem “resiste e não desiste de seu chão”.

Em um vídeo de cerca de cinco minutos e meio, indígenas aparecem diante de uma linha de viaturas policiais, afirmando que buscam apenas seus direitos e a herança de seus antepassados.

De acordo com lideranças indígenas, na manhã de domingo (26), agentes teriam retornado à região da Aldeia Limão Verde sem apresentar ordem judicial, munidos de escudos e armas, em uma ação caracterizada como despejo.

“Policiais entraram na aldeia Limão Verde sem apresentar qualquer ordem, abordando uma família indígena dentro da própria casa. Essa ação é um grave desrespeito e um absurdo que evidencia, mais uma vez, a violência e a perseguição sofridas pelo povo Guarani Kaiowá em seus próprios territórios”, diz trecho de nota divulgada pela Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani.

Campo grande (MS)

Feriado de Dia do Trabalhador movimenta 16 mil pessoas na rodoviária

Destinos mais procurados são Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Brasília (DF) e São Paulo (SP)

01/05/2026 15h00

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Alvaro Rezende/Governo de MS

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Dia do Trabalhador, feriado nacional celebrado anualmente em 1° de maio, movimenta tanto rodovias, quanto aeroportos e rodoviárias. Com isso, o movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

Quem tem condições financeiras, oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade.

De acordo com a Socicam, concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 16 mil pessoas embarquem e desembarquem, entre quinta-feira (30) e segunda-feira (4), no local.

Mais de três mil embarques estão previstos entre quinta-feira (30) e sexta-feira (1°). O dia mais movimentado foi a quinta-feira (30), com média de 1,6 mil embarques.

Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Brasília (DF) e São Paulo (SP). Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para suprir a demanda.

ORIENTAÇÕES

A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:

Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;

  • Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
  • Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
  • Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
  • Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.

 

Despedida

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Empresário morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro, onde morava; cerimônia será neste sábado e será aberta ao público

01/05/2026 14h47

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Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record

Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record Divulgação

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O velório do fundador da Rede MS de Comunicação, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da TV MS Record, em Campo Grande (MS), com início na manhã de sábado, 2 de maio, a partir das 7h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque das Primaveras, na Capital, às 16h. A cerimônia será aberta ao público.

O empresário faleceu aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde morava, vítima de um infarto. A família está realizando o traslado do corpo neste feriado de 1º de maio e organizando o funeral.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Natural de Camapuã, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada pela superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

O empresário deixa dois filhos e dois netos.

Repercussão

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com "profunda tristeza" e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo também se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Em nota, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom) lamentou a morte e destacou que a trajetória do empresário foi marcada pela superação desde a infância até o reconhecimento como um dos grandes nomes da comunicação regional.

O senador Nelsinho Trad destacou, em nota oficial, o olhar visionário de Ivan:

"Visionário, construiu um dos maiores grupos de comunicação do Estado, o Grupo Rede MS Integração de Rádio e TV, contribuindo de forma decisiva para a informação, a integração e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Seu legado permanece vivo na história sul-mato-grossense."

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, publicou em suas redes sociais que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Ivan Paes Barbosa e ressaltou que o empresário deixa um importante legado de trabalho, coragem e compromisso com a comunicação sul-mato-grossense.

A TV MS Record está localizada na Rua Itajaí, 433, Vila Antônio Vendas (esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran).

 


 

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