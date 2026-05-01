Velório de Ivan Paes Barbosa será neste sábado, na sede da TV MS Record - Divulgação

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O velório do fundador da Rede MS de Comunicação, Ivan Paes Barbosa, será realizado na sede da TV MS Record, em Campo Grande (MS), com início na manhã de sábado, 2 de maio, a partir das 7h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque das Primaveras, na Capital, às 16h. A cerimônia será aberta ao público.

O empresário faleceu aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde morava, vítima de um infarto. A família está realizando o traslado do corpo neste feriado de 1º de maio e organizando o funeral.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Natural de Camapuã, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada pela superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

O empresário deixa dois filhos e dois netos.

Repercussão

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo também se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Em nota, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Midiacom) lamentou a morte e destacou que a trajetória do empresário foi marcada pela superação desde a infância até o reconhecimento como um dos grandes nomes da comunicação regional.

O senador Nelsinho Trad destacou, em nota oficial, o olhar visionário de Ivan:

“Visionário, construiu um dos maiores grupos de comunicação do Estado, o Grupo Rede MS Integração de Rádio e TV, contribuindo de forma decisiva para a informação, a integração e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Seu legado permanece vivo na história sul-mato-grossense.”

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, publicou em suas redes sociais que recebeu com pesar a notícia do falecimento de Ivan Paes Barbosa e ressaltou que o empresário deixa um importante legado de trabalho, coragem e compromisso com a comunicação sul-mato-grossense.

A TV MS Record está localizada na Rua Itajaí, 433, Vila Antônio Vendas (esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran).







