Desde 2019, usuários da BR-163 já pagaram R$ 1 bilhão a mais por pedágio

ENEM 2024

Tema deste ano é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

Estudantes, que fizeram o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste domingo (3), avaliaram positivamente a prova e acharam fácil o tema da redação.

De acordo com o Ministério da Educação, o tema da redação deste ano é "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" .

Os alunos gostaram do tema e alegaram que as questões da prova ajudaram a elaborar a redação, pois muitas abrangiam conteúdos ligados à negritude, o que facilitou a escrever o texto.

Neste ano, a fisionomia pós-prova era de tranquilidade, paz, calmaria e confiança, diferentemente dos anos anteriores, quando alguns candidatos saíam chorando do exame.

Amanda Vieira da Gama, de 21 anos, fez a prova e sonha em fazer medicina. Ela afirmou que as questões de Linguagens e Humanas deram dicas do que escrever na redação.

Saída tranquila na Uniderp, em Campo Grande, local de provas do Enem. Foto: João Gabriel Vilalba

“A prova inteira deu sinais do que se tratava a redação. Aí eu vi que as questões estavam batendo com a redação. Eu esperava mais. O tema foi bom, mas não foi o que eu imaginava. Esperava algo mais impactante, não me agradou muito”, disse a estudante.

Treineiro do primeiro ano do Ensino Médio, Eduardo Henrique, de 15 anos, fez a prova para testar seus conhecimentos e elogiou o tema da redação.

“A prova ajudou bastante na redação. Questões da prova falavam sobre a questão racial, então ajudou muito na hora de escrever o texto. Já cheguei na redação meio que sabendo sobre o tema porque tinha umas sete questões envolvendo essa questão racial. A redação foi mais fácil que a prova, porque consegui falar bem sobre o tema”, disse o adolescente.

João Miguel da Silva Gimenez, de 21 anos, disse que das últimas três edições do ENEM que fez, essa foi a mais fácil.

“Dos três ENEM que eu fiz, esse foi o mais de boa. Em comparação aos outros anos estava de boa. Você lia as questões e via os textos da redação e via que ajudava. Teve uma questão que falou até dos Racionais, sobre cultura negra, africana, ajudou demais. Acho que deu pra dar uma desenrolada boa”, expressou o candidato.

Ryan Dutra Campos, de 16 anos, fez o exame como treineiro e disse que deu para ter uma boa noção quando fizer para valer, no ano que vem.

“Achei meio complicado, muito texto, difícil de me concentrar, eram textos muito longos. A gente já abre a prova procurando o tema. Tema da redação foi fácil. Estou no segundo ano do Ensino Médio. Deu para ter uma boa noção da prova hoje para chegar ano que vem e fazer para valer”, comentou o aluno.

Professores brasileiros elogiaram o tema e avaliaram como "necessário", pois, ainda vive-se uma época em que marginaliza-se o povo negro no Brasil.

Os candidatos encararam questões de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação neste domingo (3), debaixo de chuva . No próximo domingo (10), vão fazer a prova de Matemática e Ciências da Natureza. Em Mato Grosso do Sul, 51.199 estudantes se inscreveram .

ENEM 2024

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O exame será reaplicado em 10 e 11 de dezembro. O gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro de 2024. O resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

O período de inscrições foi de 27 de maio a 14 de junho de 2024 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00, com pagamento até 19 de junho.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 51.199 estudantes sul-mato-grossenses se inscreveram . A quantidade é 7,8% maior do que a da edição passada, que teve 47.470 estudantes inscritos.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, português, inglês, espanhol, artes, sociologia e filofofia), com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (física e química) e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.